Scholz e Starmer mirano a rilanciare le relazioni germano-britanniche attraverso la firma di un nuovo trattato.

Contemporaneamente alla conferenza stampa congiunta di Scholz e Starmer, entrambi i governi hanno emesso una dichiarazione congiunta. Questa dichiarazione ha indicato che l'accordo di cooperazione bilaterale in corso dovrebbe essere finalizzato all'inizio del prossimo anno. Per agevolare questo, saranno condotte consultazioni tra i governi. Con questo accordo, i governi di Berlino e Londra mirano ad affrontare le "preoccupazioni delle nostre due nazioni" e innalzare il loro rapporto a un livello più alto, come dichiarato nella dichiarazione.

Durante la conferenza stampa alla Cancelleria di Berlino, Scholz ha evidenziato il partenariato robusto e duraturo tra Germania e Regno Unito, caratterizzato da credenze condivise e amicizia duratura. Ha espresso il suo impegno nel promuovere questa cooperazione per il beneficio dei loro popoli, dell'Europa e della sicurezza transatlantica.

Starmer, a sua volta, ha sottolineato che una nuova era nelle relazioni britannico-tedesche stava iniziando. Ha evidenziato che il nucleo del contratto era un accordo sulla difesa rivisto. Inoltre, avrebbero collaborato più strettamente su aspetti come la lotta all'immigrazione illegale e il cambiamento climatico.

Scholz ha commentato che un simile accordo non era mai stato in vigore prima. Benaccogliendo l'intenzione di Starmer di rinnovare le relazioni con l'UE, ha dichiarato: "Siamo ansiosi di cogliere questa opportunità". Ha inoltre evidenziato l'importanza del Regno Unito come giocatore vitale nell'affrontare i principali problemi dell'Europa.

Nella dichiarazione congiunta, è stato chiarito che Germania e Regno Unito condividono un'amicizia profonda e interessi comuni. Secondo la dichiarazione, l'accordo rifletterà il loro ruolo di partner strettamente connessi in Europa, con la massima cooperazione bilaterale possibile in aree vitali per i loro cittadini.

La dichiarazione ha esplicitamente elencato "la cooperazione politica per la pace e la sicurezza, la crescita delle nostre economie", nonché "la trasformazione industriale". Inoltre, Germania e Regno Unito hanno concordato di collaborare più strettamente nella lotta contro l'immigrazione irregolare e l'applicazione della legge. Il contratto terrà conto anche di aree come la gioventù e l'istruzione, la sicurezza energetica, la politica climatica e ambientale, la cooperazione allo sviluppo, i trasporti e la tecnologia, la ricerca e l'innovazione.

La dichiarazione congiunta ha inoltre evidenziato il loro sostegno unito all'Ucraina, attualmente sotto attacco da parte della Russia. Ha dichiarato: "Siamo risoluti nella nostra determinazione a scoraggiare una Russia più aggressiva, mantenere il nostro sostegno all'Ucraina e rafforzare la difesa europea". Attraverso la loro cooperazione militare, Germania e Regno Unito mirano a garantire che le loro capacità di deterrenza e difesa nella regione Euro-Atlantica rimangano credibili contro qualsiasi minaccia o nemico potenziale.

Al arrivo di Starmer, Scholz lo ha accolto con onori militari. In precedenza, il Primo Ministro britannico era stato ricevuto dal Presidente federale Frank-Walter Steinmeier a Schloss Bellevue. Si tratta della prima visita del capo del governo britannico in Germania da quando ha assunto l'incarico a inizio luglio.

Dopo aver finalizzato l'accordo di cooperazione bilaterale all'inizio del nuovo anno, entrambi i governi esamineranno e firmeranno il contratto. Il contratto completo, che comprende aree come la difesa, l'economia e il cambiamento climatico, rafforzerà il forte partenariato tra Germania e Regno Unito.

Leggi anche: