Scholz e Starmer mirano a rafforzare la loro collaborazione.

Il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, parla di "un'opportunità generazionale" con l'annuncio di un accordo di cooperazione tra Berlino e Londra. Entro la fine dell'anno, queste due nazioni intendono rafforzare i loro legami con un accordo bilaterale che comprende aree come il commercio, la difesa, la migrazione, l'energia e il cambiamento climatico.

Durante un incontro a Berlino, il Cancelliere Olaf Scholz e il Primo Ministro Starmer hanno concordato di intensificare la collaborazione, sia in difesa, nell'economia, o nel contrastare la migrazione illegale. Scholz ha definito questo "un'opportunità unica" per il reciproco beneficio, non solo per i loro popoli, ma anche per l'Europa e la sicurezza della regione transatlantica.

Una possibilità del Regno Unito di rientrare nell'UE o nel mercato unico e nell'unione doganale è stata respinta dal Primo Ministro Starmer. D'altra parte, Scholz ha elogiato la "partnership vicina e affidabile" tra i due paesi.

In parole di Scholz, "questa cooperazione sarà promossa per il nostro popolo, per il beneficio dell'Europa e per la sicurezza della regione transatlantica". L'obiettivo è quello di stabilire una nuova base per la loro relazione nei prossimi mesi. Scholz ha sottolineato che un simile accordo di cooperazione tra Germania e Regno Unito era senza precedenti. Sono anche previste consultazioni regolari tra i governi di queste due nazioni.

Starmer ha chiarito che il Regno Unito non ha intenzione di annullare il Brexit o di rientrare nell'unione doganale o nel mercato unico europeo. Anche un programma di mobilità giovanile è fuori discussione. Invece, egli immagina una "relazione stretta" tra i due paesi.

La migrazione illegale e le sue contromisure sono aree in cui le due nazioni intendono collaborare più strettamente. Scholz e Starmer hanno inoltre promesso il loro continuo sostegno all'Ucraina nella sua resistenza contro la Russia. Scholz si aspetta una rapida chiarificazione dei dettagli tecnici riguardanti l'aiuto del G7 all'Ucraina.

Entrambe le parti hanno incoraggiato la pace nel contesto del conflitto tra Hamas e Israele, con Hamas invitato a liberare i suoi ostaggi. Scholz ha inoltre invitato Israele a migliorare le condizioni della popolazione civile palestinese.

La Commissione, in relazione all'UE, non è stata menzionata nel testo fornito. Pertanto, non sono in grado di fornire frasi contenenti quella parola che derivano dal testo fornito.

Leggi anche: