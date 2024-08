Scholz e Starmer continuano a sostenere l'Ucraina

Scholz ha reso chiaro che il sostegno della Germania all'Ucraina continuerà in diversi aspetti – finanziario, economico, politico e militare – per tutto il tempo necessario. Questa dichiarazione è stata fatta in risposta alle voci dei media su una possibile riduzione dell'aiuto tedesco all'Ucraina, che ha causato preoccupazione a Bruxelles e Kyiv. Starmer, il leader del Partito Laburista britannico, ha fatto eco alle parole di Scholz, affermando che Londra e Berlino supporteranno l'Ucraina fino a quando sarà necessario.

Scholz ha sottolineato che il bilancio proposto per il 2025 include 4 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina. Inoltre, la Germania, insieme ai paesi del G7, offrirà all'Ucraina un prestito di 50 miliardi di euro per rafforzare la sua stabilità finanziaria. Gli utili derivanti dai beni sequestrati della banca centrale russa contribuiranno anche a questo prestito.

Starmer ha anche menzionato un potenziale accordo di cooperazione britannico-tedesco, con l'obiettivo di sostenere l'Ucraina a lungo termine. Il nucleo di questo accordo sarebbe un nuovo patto di difesa, che estende i partenariati esistenti nel settore della difesa e introduce sforzi congiunti per affrontare le sfide di un mondo imprevedibile. Ciò comporterebbe il mantenere la risoluzione nel proteggere la sicurezza dei propri cittadini e dell'intero continente europeo, a partire dal forte sostegno all'Ucraina. In qualità di principali sostenitori dell'Ucraina e alleati europei della NATO con i più alti bilanci della difesa, la Germania e il Regno Unito "comprendono appieno il debito che abbiamo nei confronti del coraggioso popolo ucraino, che non sta solo difendendo se stesso, ma protegge anche tutti in Europa".

Al suo arrivo a Berlino, Starmer è stato accolto con onori militari da Scholz. In precedenza, Starmer aveva incontrato il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier a Palazzo Bellevue. Si tratta della prima visita di alto livello del Regno Unito in Germania dal momento in cui Starmer ha assunto l'incarico a metà luglio.

Il patto di difesa proposto tra il Regno Unito e la Germania, come menzionato da Starmer, sottolinea la necessità di una collaborazione più stretta nella tutela della sicurezza, in particolare nel sostenere l'Ucraina. Riconoscendo la loro responsabilità collettiva nei confronti dell'Ucraina, Starmer e Scholz hanno dichiarato che la Germania e il Regno Unito "comprendono appieno il debito che abbiamo nei confronti del coraggioso popolo ucraino, che non sta solo difendendo se stesso, ma protegge anche tutti in Europa".

Leggi anche: