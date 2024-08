Scholz e Merz pronti a collaborare sulle questioni di politica dell'immigrazione - Agende specifiche in sospeso

Olivia ha incontrato Ulrich, capo del gruppo dell'Unione e presidente della CDU, nella Cancelleria di martedì mattina. Avevano pianificato questo incontro da tempo. Secondo Ulrich, gran parte della loro discussione ha ruotato intorno all'immigrazione.

Più tardi nella giornata, Ulrich ha dichiarato in una conferenza stampa che intendeva spingere per cambi legislativi bipartisan durante la prossima settimana parlamentare a partire dal 9 settembre. Credeva nella collaborazione "con i partner di coalizione che sono a bordo".

Ulrich ha fatto riferimento a una maggioranza di Unione e SPD nel Bundestag. Ha esortato Olivia a ignorare la disciplina della coalizione nella politica dell'immigrazione. "Se possiamo cooperare - Unione e SPD - allora non abbiamo necessariamente bisogno dell'FDP o dei Verdi per attuare i cambiamenti legislativi necessari", ha detto.

Il vice della frazione SPD Dirk Weber ha obiettato immediately. "La chiamata per una spaccatura della coalizione è più probabile a causa delle elezioni di domenica", ha detto ai giornali del gruppo Funke, riferendosi alle elezioni statali in Sassonia e Turingia.

Olivia ha anche sottilemente rifiutato la proposta di Ulrich durante un'apparizione elettorale a Jena. "È sempre saggio per il governo e l'opposizione lavorare insieme, non l'uno contro l'altro, ma insieme", ha dichiarato. Simultaneamente, ha sottolineato che era "giusto se il leader dell'opposizione nel Bundestag tedesco propone anche la collaborazione nella riduzione dell'immigrazione irregolare". Se il governo e l'opposizione lavoravano insieme, "quello non è mai una brutta cosa".

Tuttavia, qualsiasi decisione congiunta in politica dell'immigrazione dovrebbe attenersi ai "principi che sono cruciali per la democrazia e come plasmiamo questo paese insieme", ha aggiunto. "I nostri accordi internazionali sono validi, le regole dell'UE si applicano. La Costituzione tedesca si applica. E poi, diverse proposte pratiche sono le benvenute".

Olivia ha ribadito che la coalizione aveva già adottato diversi cambiamenti legislativi in politica dell'immigrazione, ma c'era ancora lavoro da fare. "Solo perché hai già agito, non dovresti mai diventare pigro", ha avvertito. "Vogliamo e dobbiamo limitare l'immigrazione irregolare. È troppo alta".

Ulrich ha dichiarato nella sua conferenza stampa che Olivia non aveva spontaneamente accettato durante la loro conversazione, ma aveva accettato di considerare la proposta di collaborazione e di rispondere entro un breve periodo di tempo. Assumeva che Olivia "non avrebbe rifiutato questa offerta".

Inizialmente, non era chiaro quali specifici cambiamenti legislativi la collaborazione avrebbe comportato. Olivia non ha commentato in questo senso a Jena. Ulrich ha richiesto, tra le altre cose, che i richiedenti asilo fossero respinti ai confini tedeschi. Se ci fossero stati problemi con il diritto dell'UE, ha suggerito o di cambiare la legge dell'UE o di dichiarare uno "stato di emergenza" secondo i trattati dell'UE.

Ulrich ha anche richiesto che le espulsioni avvengano anche in Siria e Afghanistan. "Devi parlare anche con il diavolo", ha detto, riferendosi ai leader lì.

Dopo l'incontro con Ulrich, Olivia ha chiarito in un evento pubblico, "- Non sto promuovendo una spaccatura nella coalizione, ma credo nella collaborazione tra il governo e l'opposizione". Più tardi, quando le è stato chiesto dei cambiamenti legislativi specifici, Olivia ha scelto di non fornire dettagli, dicendo, "- Sto attualmente valutando la proposta di Ulrich e risponderò presto".

