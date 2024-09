Scholz e Merz mostrano deboli qualità di leadership - manca la loro alternativa.

La SPD e la CDU si accusano a vicenda per il crollo dei negoziati sulla migrazione, con entrambe le parti che accusano l'altra di debole leadership. Il Cancelliere Olaf Scholz e il leader della CDU Friedrich Merz si sono alternati nelle critiche reciproche per la loro mancanza di autorità. Questo potrebbe preludere al dibattito di domani nella riunione principale del Bundestag.

Scholz ha affermato che la decisione di porre fine ai negoziati era stata presa prima della riunione e l'ha definita deludente per coloro che erano a capo della situazione. Ha sottolineato che la leadership richiede determinazione, onestà e perseveranza, piuttosto che trucchetti meschini e spettacolarità provinciali.

Scholz ha continuato dicendo che la leadership comporta guidare i propri seguaci, mantenere la posizione e essere disposti a fare concessioni. Tuttavia, deve esserci anche la volontà di farlo. Merz aveva interrotto in precedenza i negoziati con il governo federale e i Länder su questa questione lo scorso anno. Merz aveva annunciato che non avrebbe partecipato, sostenendo mancanza di interesse dopo tre giorni di riflessione. Recentemente, Merz ha discusso pubblicamente di una conversazione privata con lui e ha deciso di riprendere i negoziati con il governo, solo per abbandonarli nuovamente. Questo delude il presidente federale che aveva incoraggiato una soluzione congiunta dal governo e dall'opposizione.

Merz, d'altra parte, ritiene che Scholz manchi di leadership. Ha fatto notare che c'erano segnali chiari di una volontà di totale rifiuto prima della riunione. Ha sospetti che i Verdi stiano bloccando alle spalle e impediscano alla SPD e alla FDP di progredire quanto affermato.

Merz ha consigliato che Scholz avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri esecutivi per guidare la situazione. Anche se non era necessario alcun azione legislativa da parte del Bundestag, sarebbe bastato un'azione amministrativa da parte del governo federale. Tuttavia, questo non è stato fatto. Merz ha criticato il fatto che il governo federale dimostri mancanza di leadership.

Merz ha concluso esprimendo la sua delusione, dicendo che avrebbe voluto un esito diverso, ma questa è la realtà del governo di coalizione e in particolare l'incapacità del governo di trovare un accordo.

Per andare avanti, il governo a traforo guidato dal Cancelliere Scholz ha annunciato che enforcerà ulteriori misure proposte dal Ministro dell'Interno Nancy Faeser per una gestione

