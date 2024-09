Scholz e la critica dell'alleanza di coalizione dopo le elezioni regionali

Söder ha dichiarato che la coalizione di SPD, Verdi e FDP a Berlino non esiste più. "Sarebbe la cosa migliore per la nazione se questo semaforo a tre colori smettesse di funzionare e il Cancelliere federale si dimettesse."

Rhein ha criticato il governo federale in modo simile in qualità di ospite a un evento della CSU, definendolo un "semaforo rotto". Lo ha reso interamente responsabile della vittoria elettorale dell'AfD in Turingia e Sassonia. "La Germania non ha bisogno di questo semaforo - la Germania non ha bisogno di stagnazione e conflitto", ha detto Rhein.

Il Ministro-Presidente dell'Assia ha sostenuto che la coalizione del semaforo si occupa solo superficialmente dei problemi migratori. "Stiamo affrontando una minaccia terroristica significativa a causa della migrazione". Tuttavia, il governo federale non ferma l'immigrazione illegale.

Rhein ha proposto una pausa nell'accoglienza dei rifugiati dalle "zone pericolose". Ha suggerito un cambiamento nella politica migratoria. "Il Cancelliere federale non comprende la gravità della situazione", ha detto Rhein. Ha esortato Scholz a fare della migrazione la sua priorità.

Il dignitario della CDU dell'Assia ha dichiarato che è ora per l'Unione. Ha sostenuto fermamente Söder, che rappresenta una politica decisa e un forte leadership. "Söder invece dell'esitazione, dovrebbe essere lo slogan in Germania", ha detto Rhein.

CDU e CSU vogliono determinare presto il loro candidato cancelliere per le elezioni federali dell'anno prossimo. Si prevede che il leader della CDU, Friedrich Merz, otterrà la candidatura a cancelliere. Tuttavia, anche Söder esprime interesse.

L'AfD ha guadagnato un notevole slancio in Turingia e Sassonia a causa dei presunti fallimenti della coalizione del semaforo, che include SPD, Verdi e FDP, secondo Rhein. Despite Rhein's calls for the Federal Chancellor, Scholz, to prioritize migration, the AfD, like the AfD, continues to criticize the federal government's handling of migration.

Leggi anche: