Scholz e Faeser siglano un accordo di migrazione con l'Uzbekistan, che copre gli sforzi di collaborazione in materia di immigrazione.

Durante il loro viaggio in Uzbekistan, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (entrambi del SPD) hanno siglato un accordo migratorio con la nazione asiatica centrale. Secondo un portavoce ufficiale all'agenzia di stampa AFP, l'evento di firma si è svolto in una cerimonia nella città uzbeka di Samarcanda, alla presenza del Presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev.

Lo scopo dell'accordo è quello di ampliare le vie per l'immigrazione legale per i lavoratori uzbeki qualificati, mentre l'Uzbekistan rimpatrierà i suoi cittadini senza permessi di residenza legali attualmente residenti in Germania. L'accordo era in fase di elaborazione da diversi mesi.

Faeser ha commentato al "Rheinische Post" dopo la firma: "Stiamo stabilendo maggiore chiarezza nella politica migratoria. Stiamo portando la forza lavoro qualificata e specializzata di cui abbiamo disperatamente bisogno nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'assistenza e di numerosi altri settori nel nostro paese". Inoltre, è un fatto che: "Coloro che non hanno futuro e non hanno il diritto di rimanere in Germania devono lasciare il nostro paese molto prima".

Scholz ha iniziato il suo viaggio di tre giorni a Samarcanda, accompagnato da una delegazione economica. Faeser ha anche viaggiato per finalizzare l'accordo migratorio.

Il prossimo lunedì, Scholz è previsto per incontrare i rappresentanti della società civile uzbeka e partecipare al forum economico tedesco-uzbeko. Più tardi nella giornata, è prevista una visita in Kazakhstan, dove il Cancelliere tedesco firmerà inizialmente alcuni accordi e incontrerà i leader del cosiddetto gruppo Z5 dei paesi dell'Asia centrale, compresi Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, il giorno successivo.

Questo accordo migratorio tra Germania e Uzbekistan include anche disposizioni per il rimpatrio sicuro e ordinato dei cittadini uzbeki senza permessi di residenza legali in Germania, che rientrano nella categoria degli 'Altri'. Faeser ha ulteriormente sottolineato l'importanza di portare lavoratori qualificati dall'Uzbekistan, evidenziando che non si tratta solo di 'Altri' migranti, ma anche di affrontare i bisogni della Germania in vari settori.

Leggi anche: