- Scholz è affascinato dall'assistenza fornita dalle automobili.

Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ha visitato la struttura di assistenza stradale ADAC a Ludwigsfelde, ricevendo una dettagliata presentazione delle loro operazioni. Secondo Kathleen Andersohn, che ha accompagnato Scholz, "Sembrava desideroso di rimanere più a lungo e assorbire più informazioni".

Dopo il tour, Scholz si è allontanato discretamente e si è diretto al suo prossimo appuntamento durante il suo viaggio estivo nel suo distretto. "Avrei voluto chiedergli se è un membro ADAC o se ha mai richiesto il loro aiuto", ha ammesso Andersohn in seguito, rimpiangendo l'occasione persa.

Durante questo viaggio estivo, il Cancelliere Scholz sta esplorando diversi luoghi all'interno del suo distretto di Brandeburgo. Il giovedì, ha ispezionato la nuova sinagoga di Potsdam. Scholz fa principalmente domande durante queste visite e non è particolarmente loquace. Lo scorso estate, ha partecipato a un evento di dialogo con i cittadini. Purtroppo, non è prevista una simile attività per questo viaggio estivo.

