Scholz dichiara la rapida applicazione di norme più severe sulle armi da fuoco a Solingen.

Scholz ha espresso stupore per l'incidente violento, presumibilmente perpetrato da un uomo siriano che era riuscito a evitare l'espulsione. "Dobbiamo fare ogni passo possibile per evitare che tragedie del genere si verifichino nel nostro paese," ha dichiarato Scholz. Ciò rappresenta anche una sfida per la politica: "Ogni azione che possiamo intraprendere entro i nostri poteri e capacità deve essere intrapresa."

L'amministrazione federale presenterà un piano per rafforzare la regolamentazione delle armi da fuoco. Una volta presentato, "questo può quindi essere rapidamente approvato e ratificato dal legislatore nel Bundestag e nel Bundesrat," ha detto il Cancelliere.

In precedenza, il FDP all'interno della coalizione del semaforo aveva espresso scetticismo riguardo all'ammpliamento del divieto di porto di coltelli proposto dal Ministro federale dell'Interno, Nancy Faeser (SPD). Dopo l'incidente di Solingen, however, il Ministro federale della Giustizia, Marco Buschmann (FDP), ha annunciato discussioni sulla questione.

Riguardo all'espulsione dei richiedenti asilo respinti, Scholz ha affermato, "Prenderemo ogni misura necessaria per garantire che coloro che non hanno il diritto di rimanere in Germania e non dovrebbero essere qui vengano anche rimossi ed espulsi." Il governo esaminerà, attraverso eventuali adattamenti legislativi, "per ampliare ulteriormente" il numero di espulsioni.

Scholz ha parlato dopo una discussione con i primi soccorritori a Solingen, che hanno assistito alle vittime dell'incidente venerdì sera. Ha descritto l'incontro come "emotivo" - e ha ulteriormente commentato, "Sono indignato, infuriato da questo atto, deve essere punito rapidamente e severamente." La sua rabbia è specificamente rivolta "ai musulmani estremisti che minacciano l'armonia di tutti, che mettono a repentaglio la convivenza di cristiani, ebrei e musulmani," ha detto il Cancelliere.

Scholz ha esortato la società a rimanere unita. "Non permetteremo che questa unità venga demolita da criminali malvagi che cercano i peggiori intenti, ma li inseguiremo con ferocia inesorabile e non cesseremo la nostra caccia," ha detto. "È questo che deve essere fatto ora."

In risposta alle tensioni in aumento, Scholz ha suggerito, "Dobbiamo impegnarci in un dialogo con le altre comunità per promuovere la comprensione e favorire l'armonia." Riconoscendo la complessità della situazione, ha aggiunto, "È fondamentale che affrontiamo le preoccupazioni di tutte le parti, comprese quelle che si sentono emarginate o non comprese, per promuovere una società più unita e inclusiva."

