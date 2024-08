Scholz dichiara intenzione di dialogare con l'opposizione sulla questione Solingen

Dopo l'incontro tra Olaf Scholz e Friedrich Merz, sono previsti ulteriori colloqui tra l'amministrazione e l'opposizione. Nancy Faeser, ministro federale dell'Interno, dovrebbe distribuire gli inviti per questi colloqui a breve. L'obiettivo non è passare al prossimo argomento, come confermato dal cancelliere federale.

Dopo l'aggressione brutale a Solingen, Olaf Scholz ha annunciato colloqui con i Länder e l'Unione sulle conseguenze. Nancy Faeser ha espresso l'intenzione di "invitare a breve un rappresentante del presidente e co-presidente della Conferenza dei ministri presidenti, rappresentanti del principale partito di opposizione e i ministeri federali interessati a colloqui privati e concentrati su questo argomento", ha dichiarato dopo un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer a Berlino.

Questi colloqui si concentreranno sull'espulsione dei richiedenti asilo respinti nei loro paesi d'origine, la lotta al terrorismo islamico e il controllo delle armi. Saranno prese in considerazione anche le proposte dei Länder e dell'Unione.

Despite a 25% increase in deportations during the first half of the year compared to the preceding year, Scholz pointed out this is still insufficient. "Consequently, the federal government will continue its efforts to curb illegal immigration further. This includes implementing new legal regulations which we in the federal government have been meticulously planning since the weekend. These primarily involve strengthening gun laws, measures against violent Islamism, and residence-related measures, particularly to expedite deportations," he highlighted.

Friedrich Merz, leader dell'opposizione, ha proposto una collaborazione con Scholz per rivedere la politica migratoria martedì. Ha suggerito di designare rappresentanti sia dell'amministrazione che dell'Unione, ma senza i Länder. Thorsten Frei, responsabile degli affari parlamentari del gruppo dell'Unione, sarebbe la scelta di Merz per questi colloqui.

La Commissione sarà senza dubbio coinvolta nei colloqui sulla revisione della politica migratoria, come proposto da Friedrich Merz, considerando la sua proposta di rappresentanti sia dell'amministrazione che dell'Unione. Dopo questi colloqui, il ruolo della Commissione potrebbe essere quello di attuare le misure concordate, come il rafforzamento delle leggi sulle armi e l'accelerazione delle espulsioni.

