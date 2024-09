- Scholz critica Merz, affermando: "La leadership varia significativamente"

Cancelliere Olaf Scholz ha rimproverato direttamente e con passione il capo della CDU Friedrich Merz per aver interrotto le discussioni sulla migrazione con la coalizione del semaforo. Al ricevimento estivo del circolo progressista della SPD Seeheimer Kreis a Berlino, il Cancelliere ha accusato il leader della gerarchia dell'Unione di comportamento irresponsabile e scarsa leadership.

"Questa decisione era prevedibile. E rappresenta un imbarazzo per coloro che vi sono coinvolti", ha dichiarato Scholz con fermezza ai Seeheimers. "La leadership richiede integrità, onestà e determinazione inamovibile per questo paese. Non manovre meschine e commedie da paese", ha argomentato Scholz.

La leadership implica il restare saldi, ha aggiunto. "E la leadership richiede la capacità di fare concessioni. Ma è necessario avere la volontà di farlo", ha sottolineato Scholz.

Il leader delle Unioni Friedrich Merz ha dichiarato che i negoziati con l'amministrazione del semaforo erano inutili. Sembra che la coalizione non sia in grado di attuare i respingimenti migratori a livello nazionale, ha sostenuto il leader della CDU. "Pertanto, l'iniziativa per trovare un percorso comune è fallita", ha concluso.

"Inversione di tendenza drastica" nella politica migratoria

Il governo federale spingerà ora per ciò che ha proposto, ha dichiarato il Cancelliere. "Abbiamo avviato un significativo cambiamento nella gestione efficiente dell'immigrazione irregolare in Germania. E questo era appropriato". Lo si può vedere nella riduzione dei migranti irregolari e nell'aumento significativo delle espulsioni.

Scholz ha fatto riferimento al piano di sicurezza concordato dalla coalizione del semaforo dopo l'attacco al coltello di Solingen, che verrà discusso per la prima volta nel Bundestag giovedì. Include misure per intensificare le espulsioni dei richiedenti asilo respinti, azioni per combattere in modo più deciso il terrorismo islamico e il rafforzamento delle regolamentazioni delle armi. "Stiamo eseguendo, non solo discutendo", ha sottolineato il capo del governo.

Mercoledì ci sarà un dibattito diretto tra Merz e Scholz nel Bundestag. Nella discussione generale nell'ambito dei dibattiti sul bilancio, il leader della più grande frazione dell'opposizione, ovvero Merz, parlerà per primo. Poi tocca al Cancelliere.

Despite the ongoing tensions between Chancellor Olaf Scholz and CDU head Friedrich Merz, Germany remains committed to addressing migration issues. The country's leadership continues to pursue a strategic approach, balancing firm action with necessary concessions.

