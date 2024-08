- Scholz chiede all'Iran di evitare un'escalation in Medio Oriente

Il Cancelliere Olaf Scholz ha fatto appello all'Iran per evitare ulteriori escalation militari nel Medio Oriente. Il ciclo di violenza nella regione deve ora essere interrotto, ha dichiarato il politico SPD dopo una dichiarazione del portavoce del governo in una telefonata con il nuovo Presidente iraniano Massoud Peseschkian. Altrimenti si corre il rischio di un pericolo imprevedibile per i paesi e le persone della regione.

Scholz ha espresso la sua profonda preoccupazione per il rischio di un incendio regionale nel Medio Oriente. Ha sottolineato che ora deve essere raggiunto e immediatamente attuato un accordo per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi nella Striscia di Gaza. "Questo sarebbe un contributo significativo per la de-escalation regionale", si è detto.

Da quando sono stati uccisi due leader di Hamas e della milizia libanese Hezbollah, sono cresciute le preoccupazioni per un incendio nel Medio Oriente. Iran e i suoi alleati in Libano avevano annunciato massicce rappresaglie contro Israele dopo gli omicidi. L'esercito israeliano è stato in allerta massima per giorni.

Le tensioni in aumento nel Medio Oriente, a seguito degli omicidi mirati, potrebbero potenzialmente portare a spirali di violenza. La richiesta di cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi a Gaza da parte del Cancelliere Scholz potrebbe essere un passo cruciale per interrompere queste spirali.

Leggi anche: