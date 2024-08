- Scholz cattura la folla dello Stoppelmarkt con umorismo auto-deprecabile

Cancelliere federale Olaf Scholz ha aggiunto una nota di umorismo alla sua apparizione all'evento popolare annuale, Stoppelmarkt a Vechta. "Mi sentivo più agitato prima di questo discorso che nel parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite," ha scherzato il leader dell'SPD di fronte a un pubblico di circa 2.000 persone nella tenda della Bassa Sassonia durante il suo discorso festivo.

Secondo il giornale del festival Stoppelmarkt, Scholz era noto come un oratore tranquillo. "Ammetto che non è stato facile guadagnarsi questa reputazione," ha confessato, scatenando una risata fragorosa. È un luogo comune che i nordici siano lenti di comprendonio, ha continuato Scholz, "ma è un totale fraintendimento - semplicemente prendiamo il tempo per ponderare le parole, a volte anche per tutta la giornata."

Momento Storico

Scholz è diventato il primo cancelliere federale a tenere un discorso festivo al Stoppelmarkt. L'evento, che celebra il suo 726° anno, è stato organizzato dal sindaco di Vechta, Kristian Kater (SPD).

Prima che Scholz parlasse, il Presidente del Ministero della Bassa Sassonia, Stephan Weil (SPD), ha offerto un caloroso benvenuto. Weil ha sottolineato che la presenza di un cancelliere federale al festival dimostrava la sua crescente importanza culturale.

Intervento su Meyer Werft

Weil ha incluso un breve segmento serio nel suo discorso, commentando gli sforzi di soccorso per Meyer Werft, un cantiere navale in difficoltà con sede a Papenburg. "Prevenire la bancarotta del cantiere è la nostra priorità condivisa," ha sottolineato, notando che un accordo di salvataggio era stato apparentemente finalizzato. "La palla non ha ancora oltrepassato la linea, ma le prospettive sembrano promettenti," ha concluso, guadagnando applausi dal pubblico.

