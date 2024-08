Scholz annuncia discussioni con l'opposizione sulle questioni di Solingen

Dopo l'incontro tra Olaf Scholz e Friedrich Merz, è emerso che ci saranno ulteriori dialoghi tra l'amministrazione e l'opposizione. Si prevede che il Ministro federale dell'Interno Lisa Faeser estenderà presto inviti per questa sessione. Come ha sottolineato il Cancelliere federale, "Non passeremo al prossimo argomento; impareremo da questo".

Il Ministro federale dell'Interno Lisa Faeser è prevista per invitare rappresentanti statali e dell'Unione a discussioni private sull'episodio di Solingen. Lo ha rivelato il Cancelliere federale Olaf Scholz.

"Non passeremo al prossimo punto dell'agenda; impareremo", ha dichiarato il politico SPD dopo l'incontro con il Primo ministro britannico Keir Starmer a Berlino. Il governo federale aveva già implementato misure che avevano dato risultati. Purtroppo, il tasso di immigrazione illegale non è diminuito significativamente come auspicato da Scholz, ha aggiunto. Di conseguenza, il governo federale sta valutando misure legislative, come la regolamentazione delle armi e le misure relative alla residenza.

"È un segnale promettente quando il principale partito di opposizione propone la collaborazione", ha dichiarato Scholz riguardo alla proposta del leader della CDU Friedrich Merz. È importante determinare perché il sospetto aggressore di Solingen sia ancora rimasto entro i confini tedeschi, nonostante fosse in attesa di espulsione in Bulgaria da tempo.

Il governo federale sta pianificando di discutere le conseguenze dell'aggressione a coltello di Solingen durante gli incontri privati organizzati dal Ministro federale dell'Interno Lisa Faeser. Lo ha annunciato dopo l'incontro tra Olaf Scholz e Friedrich Merz, in cui Scholz ha sottolineato la necessità di imparare da ogni situazione.

Leggi anche: