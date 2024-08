- Scholz afferma: "Il diritto di asilo individuale continuerà a sussistere".

Cancelliere Olaf Scholz conferma la disponibilità all'asilo individuale. "Il diritto all'asilo persiste indipendentemente. È inciso nella nostra Costituzione. E nessuno lo metterà in discussione con il mio sostegno," ha dichiarato il politico SPD nel programma ZDF-"heute journal". Scholz ha espresso questo poco dopo un dialogo con il presidente della CDU Friedrich Merz. Dopo l'attacco presunto di ispirazione islamica a Solingen di venerdì, con tre vittime, Merz ha proposto, tra le altre cose, un generale rifiuto dell'accoglienza dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan - in precedenza, martedì sera, Merz aveva proposto un "rifiuto di fatto dell'accoglienza dei rifugiati".

Il politico interno dell'SPD percepisce la proposta di Merz come una mossa elettorale

Merz ha suggerito a Scholz durante il dialogo una riforma congiunta della politica migratoria - anche senza i partner di coalizione Verdi e FDP, che sostanzialmente equivarrebbe a un crollo della coalizione. Una risposta definitiva da parte di Scholz è ancora attesa. Il politico interno dell'SPD Dirk Wiese ha informato i quotidiani del gruppo Funke: "Questo paese si distingue in circostanze difficili per il fatto che il governo e l'opposizione superano gli ostacoli partitici". Tuttavia, ciò deve avvenire con serietà. "La richiesta di un crollo della coalizione proviene principalmente dalle elezioni di domenica. Lo rimpiango profondamente". Domenica si terranno le elezioni statali nella Sassonia e nella Turingia.

Il FDP riconosce sinergie significative con le proposte della CDU sulla politica dell'asilo

Il leader del FDP Christian Lindner, tuttavia, ha dimostrato apertura verso le proposte di Merz. Ha dichiarato a "Bild": "Il FDP è disponibile a iniziative trasversali per attuare con decisione una nuova realtà nella migrazione a livello federale e statale. Le proposte di Merz sulla migrazione corrispondono in gran parte a quelle del FDP". Lindner ha inoltre affermato: "Inoltre, proponiamo che i rifugiati di Dublin come il presunto responsabile di Solingen non ricevano più benefici sociali in Germania, consentendo loro di fare ritorno al paese dell'UE responsabile".

I Verdi censurano la scelta lessicale di Merz

La portavoce del gruppo dei Verdi Irene Mihalic ha espresso in generale apertura al dialogo, ma ha criticato il tono di Merz. "Il presidente della più grande frazione dell'opposizione agita (...), invece di adempiere al suo ruolo", ha comunicato a "Bild". La presidente del gruppo dei Verdi Britta Haßelmann ha informato l'agenzia di stampa tedesca: "Tutte le partiti democratici hanno la responsabilità di contrastare con decisione i pericoli del terrorismo islamista. Entrambi i governi federale e statale condividono questo compito". Sono necessarie misure mirate e soluzioni concrete. "Non si tratta di autopromozione", ha affermato senza menzionare Merz.

Merz ora richiede un "rifiuto di fatto dell'accoglienza dei rifugiati"

Nel frattempo, Merz ha difeso la sua proposta di rifiuto dell'accoglienza dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan, ma ora si riferisce solo a un "rifiuto di fatto dell'accoglienza dei rifugiati", che le sue proposte dovrebbero generare. "Non stiamo chiedendo una modifica della legge sull'asilo nella Costituzione", si legge in un documento di quattro pagine "Domande e Risposte" inviato da Merz ai membri del consiglio federale del suo partito dopo il suo incontro con Scholz.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa DPA, la proposta di Merz ha suscitato preoccupazioni all'interno dei suoi stessi ranghi riguardo alla legittimità di un simile blocco delle ammissioni. Merz aveva avanzato questa richiesta nel weekend - subito dopo l'attacco sospetto di ispirazione islamica a Solingen. Il sospetto responsabile è un uomo siriano di 26 anni che è ora in custodia. Il pubblico ministero federale sta attualmente indagando su di lui per omicidio e sospetta appartenenza all'organizzazione terroristica IS, che ha rivendicato l'attacco. Il sospetto responsabile avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria, ma ciò non è avvenuto.

L'SPD, guidato dal cancelliere Olaf Scholz, si oppone alla proposta di Merz per un generale rifiuto dell'accoglienza dei rifugiati, vedendola come una mossa elettorale. La Commissione, facendo riferimento ai corpi parlamentari tedeschi, ha una responsabilità collettiva nel contrastare efficacemente i pericoli del terrorismo islamista senza ricorrere all'autopromozione.

