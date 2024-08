- Scholz afferma che Meyer Werft resta ferma nella sua decisione.

Cancelliere Olaf Scholz afferma che Meyer Werft, in difficoltà, riceverà l'aiuto del governo federale. I dettagli sono ancora incerti. "uttavia, una cosa posso dichiarare con certezza oggi: il governo federale contribuirà alla risoluzione di questo problema", ha dichiarato durante un incontro presso lo stabilimento di Papenburg, in Bassa Sassonia.

Scholz considera Meyer Werft un asset troppo prezioso per essere abbandonato. Come terza economia mondiale, la Germania ha bisogno di un settore marittimo robusto, e Meyer Werft riveste un ruolo cruciale come "monarca industriale".

Il salvataggio non è stato ancora approvato formalmente, ma Scholz è fiducioso di riuscire a collaborare con le banche e la Commissione UE, ottenendo anche l'approvazione del Bundestag per l'aiuto. Ha chiarito che qualsiasi investimento del governo sarebbe temporaneo: "Se il governo federale e lo stato intervengono ora, non è con l'intenzione di rimanere coinvolti per sempre. Non siamo costruttori di navi, ma vogliamo creare le basi per un futuro prospero su una base di impresa privata".

Scholz non ha rivelato i costi del salvataggio previsti.

Il Primo Ministro della Bassa Sassonia, Stephan Weil, ha dichiarato: "Se riusciremo a garantire il futuro di Meyer Werft con uno sforzo congiunto del governo federale e dello stato, rappresenterà il nostro più grande investimento in una singola azienda mai fatto dalla Bassa Sassonia". Meyer Werft impiega circa 17.000 persone e ha ordini per oltre undici miliardi di euro, con la garanzia di occupazione fino al 2030. Weil vuole aiutare l'azienda a riottenere il controllo privato una volta che il salvataggio sarà completato.

Il Ministro dell'Economia della Bassa Sassonia, Olaf Lies (SPD), ha affermato: "Oggi stiamo proteggendo una parte vitale dell'edilizia navale tedesca".

Coordinatore marittimo: il salvataggio non è ancora nella zona di arrivo

Le discussioni riguardano il governo federale e lo stato che investono temporaneamente nello stabilimento per aumentare il capitale dell'azienda di circa 400 milioni di euro. Lo stabilimento ha bisogno anche di garanzie per ottenere nuovi prestiti per la costruzione di navi e thus superare un divario di finanziamento di un miliardo di dollari. Secondo fonti di Berlino, il governo federale e la Bassa Sassonia potrebbero ciascuno fornire circa 900 milioni di euro in garanzie e assumere temporaneamente l'80-90% dello stabilimento.

Tuttavia, Dieter Janecek, coordinatore dell'economia marittima del governo federale (Verdi), ha sottolineato che non hanno ancora attraversato la linea d'arrivo con il piano di salvataggio. "Abbiamo ancora domande da affrontare, come gli studi di fattibilità, i complessi problemi di finanziamento, l'ottenimento dell'approvazione del Comitato di bilancio del Bundestag e della Commissione UE, tra gli altri", ha informato il "Rheinische Post". Si aspettano di raggiungere un risultato favorevole al più tardi a metà settembre, ma sarà una corsa serrata nelle prossime settimane.

FDP si oppone alla partecipazione permanente dello stato

Il FDP nel Bundestag insiste che lo stato fornisca solo un supporto temporaneo allo stabilimento. "Se non c'è altra scelta, è fondamentale che lo stato si impegni solo temporaneamente e poi si ritiri nuovamente dall'azienda", ha detto il portavoce dell'economia del FDP Reinhard Houben. Hanno fatto esperienze positive con questo durante il salvataggio della Lufthansa.

Entro il 2027, lo stabilimento avrà bisogno di quasi 2,8 miliardi di euro. A causa della pandemia di COVID-19, il mercato del turismo è crollato a livello globale, costringendo lo stabilimento a prorogare i contratti esistenti con i suoi clienti.although the contracts do not allow for price adjustments to match the soaring raw material and energy costs, Meyer Werft's creditworthiness is no longer considered acceptable by the banks. Since 80% of the ship purchase price is only paid upon delivery of the ship, the shipyard must temporarily finance constructions.

Libro degli ordini completo

