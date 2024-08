- Schnieder ritiene che il processo di riforma delle elezioni locali richieda attenzione.

Capo designato della CDU nel Palatinato renano, Gordon Schnieder, esclude una riforma della amministrazione cittadina. Durante un incontro con il Ministro dell'Interno Michael Ebling (SPD) e tutti i gruppi parlamentari democratici dello stato all'inizio di quest'anno, ha dichiarato che la riforma non sarebbe più andata avanti, come ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca a Magonza.

A 49 anni, residente nella Eifel, Schnieder serve come capo del gruppo parlamentare del partito e mantiene il ruolo di segretario generale. La CDU si aspetta di nominarlo come principale candidato per le elezioni statali del 2026.

Se i comuni optano per la collaborazione in modo volontario, anche i paesi più piccoli, la CDU li appoggerebbe. Schnieder ha sottolineato la loro intesa con il governo statale, affermando che "non ci sarà alcuna riforma dell'amministrazione cittadina da Magonza". Invece, il loro obiettivo è quello di ampliare la cooperazione tra i comuni.

Il capo della frazione verde promuove la riforma amministrativa - Schweitzer si oppone

Di recente, il capo della frazione verde del parlamento statale, Pia Schellhammer, ha promosso una riforma delle strutture amministrative municipali frammentate nel Palatinato renano. In un'intervista alla dpa a metà luglio, ha suggerito di migliorare l'amichevolezza dei cittadini, la digitalizzazione e l'efficienza negli uffici. "Con l'adattamento delle strutture territoriali alle circostanze e alle sfide attuali, possiamo spingere lo sviluppo verso un'amministrazione più moderna ed efficiente."

D'altra parte, il nuovo Ministro Presidente, Alexander Schweitzer, non vede la necessità di una riforma dell'amministrazione cittadina nel Palatinato renano. "Penso che siamo sulla strada giusta", ha detto il politico SPD alla dpa a Magonza. L'attenzione dovrebbe essere posta sulla promozione della cooperazione tra i comuni. "C'è ancora del potenziale inesplorato lì che non abbiamo ancora sfruttato appieno".

Non sono sicuro se sia necessario una riforma dell'amministrazione cittadina, considerando l'attenzione sulla cooperazione tra i comuni.

Despite the advocacy for administrative reform by the Green faction leader, Schnieder, as the CDU chief, rules out any city administration revamp from Mainz.

