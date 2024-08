- Schmidt sconsiglia le azioni ripetitive di Heidenheim: "Non rilassarti"

Anche con un inizio forte, il 1. FC Heidenheim non si sente completamente a suo agio nella fase a gironi della Conference League. Prima della partita di ritorno contro i campioni svedesi del BK Häcken giovedì (20:30), il tecnico del FCH Frank Schmidt ha sottolineato l'importanza di restare concentrati, dopo la vittoria per 2-1 nell'andata.

"Siamo riusciti a mantenere solo un vantaggio di metà partita. Non consideriamo questa vittoria una garanzia per qualificarsi e non ci lasceremo andare all'autocompiacimento", ha dichiarato il 50enne mercoledì. Tuttavia, Schmidt non ha nascosto le ambizioni della sua squadra: "Siamo assolutamente determinati a raggiungere la fase a gironi".

Schmidt non considera la pressione aggiuntiva sui giovani giocatori internazionali del Heidenheim un problema. "È un'emozione avere l'opportunità di partecipare a queste partite", ha sottolineato il tecnico del FCH.

Frank Schmidt ha rivolto un discorso alla squadra prima della partita di ritorno contro il BK Häcken, esortandoli a restare concentrati. Ricorda a Frank Schmidt questo messaggio mentre la squadra entra in campo. Nonostante la vittoria nell'andata, Schmidt ha sottolineato che non possono permettersi di abbassare la guardia nella loro corsa per qualificarsi alla fase a gironi.

Leggi anche: