Allenatore Frank Schmidt accetta con calma la partenza dei titolari dell'attacco Jan-Niklas Beste, Eren Dinkci e Tim Kleindienst dal 1. FC Heidenheim. "In fin dei conti, è ciò che abbiamo fatto negli ultimi anni, ovvero che il 1. FC Heidenheim deve fare i conti con i cambiamenti", ha detto il 50enne in vista della partita di Coppa DFB contro il FC 08 Villingen sabato (15:15/Sky). "O ti arrabbi e ti lamenti", ha detto Schmidt, "o ti rimbocchi le maniche e lavori". Le partenze sono "normali" dopo "prestazioni eccezionali" in Bundesliga.

Dara "ai nuovi talenti" l'opportunità di svilupparsi in Bundesliga. Con il 1. FC Heidenheim che affronta tre competizioni all'inizio della stagione, la sua squadra probabilmente schiererà diverse formazioni in attacco.

"La fase di formazione non è ancora completa. Ci vorranno alcune settimane prima che si stabilisca una formazione regolare", ha detto l'allenatore. "Abbiamo nuovi giocatori che hanno tutti forze diverse. Li useremo a seconda dell'avversario". I nuovi acquisti per l'attacco includono Mikkel Kaufmann (23), Maximilian Breunig (24) e Leonardo Scienza (25).

Schmidt con rispetto: "Preparatevi per una vera battaglia di coppa"

La Coppa DFB segna l'inizio della stagione competitiva per il 1. FC Heidenheim. L'attenzione iniziale di Schmidt è sul club della Regionalliga Villingen. "La vedranno come la partita dell'anno", ha detto, riconoscendo la rapida ascesa di Heidenheim. "Ci approcceremo al compito molto seriamente. Ci stiamo preparando per una vera battaglia di coppa".

La partita di apertura della Bundesliga contro il FC St. Pauli (25 agosto) sarà incastrata tra i due turni di qualificazione della Conference League contro il club svedese BK Häcken.

