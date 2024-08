- Schlagersinger God partirà in un tour d'arena nel 2025.

Quest'anno, il celebre cantante di Schlager Roland Kaiser (72) ha celebrato il suo 50º anniversario sul palco con un tour live speciale. Ogni spettacolo durava circa 2,5 ore e includeva almeno 50 dei suoi successi più noti della sua carriera. In totale, circa 400.000 spettatori hanno assistito a questa serie di concerti straordinari, che si sono conclusi con un tutto esaurito allo Berlin Waldbühne a fine agosto.

Kaiser e la sua band sono pronti per altre avventure

Adesso, secondo il suo sito web, Kaiser ha dichiarato che lui e la sua band sono pronti per la prossima avventura musicale in tutta la nazione. Con l'annuncio dei media, "Roland Kaiser - THE ARENA TOUR 2025" comprenderà 16 date di concerti in Germania, Austria e Svizzera. L'avventura inizia il 25 aprile a Brema e si conclude il 6 giugno alla Munich Olympiahalle.

Approfitta dell'opportunità per ottenere i biglietti rari

La vendita ufficiale dei biglietti inizia il 4 settembre alle 14:00 su Eventim. Gli abbonati O2 hanno l'opportunità di acquistare un numero limitato di biglietti attraverso i Priority Tickets durante la prevendita esclusiva, che inizia il 2 settembre alle 10:00.

