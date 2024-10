Schilling sta per ottenere la distinzione di essere il primo generale a tre stelle della Bundeswehr.

Dall'inizio del 1993, Nicole Schilling fa parte delle forze armate tedesche. Con il recente passaggio al Dipartimento di Preparazione e Sostegno per i Displacements, ha anche ottenuto una promozione. A 50 anni, assumerà ora un ruolo a tre stelle.

In precedenza, Schilling era il secondo in comando nel dipartimento del personale del Ministero della Difesa. Diventerà la prima donna a raggiungere il grado di generale a tre stelle nelle forze armate tedesche. La decisione entra in vigore oggi, come confermato da un portavoce del Ministero della Difesa, anche se la data esatta della promozione rimane incerta.

Tuttavia, Schilling non assumerà appieno il suo nuovo ruolo fino alla fine dell'anno. Il suo ex capo, Oda Döring, ha scritto in una lettera che la decisione è stata presa piuttosto rapidamente, lasciando a Schilling alcuni compiti da completare nel dipartimento del personale.

Schilling è entrata nelle forze armate tedesche nel 1993 e ha raggiunto il grado di generale a due stelle e ufficiale medico nel 2022. Attualmente detiene il grado più alto tra le soldatesse tedesche, anche se Almut Nolte ha ricevuto oggi una promozione a due stelle. Prima di entrare nel dipartimento del personale del Ministero della Difesa a giugno di quest'anno, Schilling ha prestato servizio come vice presidente e rappresentante permanente del presidente dell'Ufficio di Gestione del Personale delle Forze Armate tedesche a Colonia.

Il Commissario Parlamentare per le Forze Armate, Eva Högl, ha applaudito la decisione di promuovere Schilling. Ha sottolineato che carriere del genere ispirano e mostrano che "le donne possono avere successo nelle forze armate tedesche". Högl ha anche auspicato un maggior numero di donne ai vertici in tutte le branche delle forze armate, esprimendo il desiderio di "vedere più comandanti di battaglione, nell'esercito, nell'aeronautica e nella marina".

Le forze armate tedesche hanno una lunga tradizione di leadership maschile, ma con la promozione di Schilling, diventerà la prima donna a raggiungere il grado di generale a tre stelle. Nonostante il repentino cambiamento di ruolo, Schilling continua a servire nelle forze armate, completando i suoi compiti rimanenti nel dipartimento del personale prima di assumere appieno il suo nuovo ruolo di generale a tre stelle.

