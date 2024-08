Schickeria si è salutata con le statue di leoni della struttura "Uccidente" Lugner.

Nel suo ultimo atto, l'eccentrico uomo d'affari austriaco Richard Lugner ha ristabilito la sua reputazione di socialite, organizzando il suo ultimo party nella Cattedrale di Santo Stefano di Vienna, molto simile ai suoi eventi passati. Questo elaborato servizio funebre, tenuto solo tre settimane dopo la sua morte, ha attirato numerosi celebrità e spettatori. Un dettaglio degno di nota si può far risalire a una delle sue precedenti mogli.

Come aveva fatto per tutta la vita, Richard Lugner ha preso il centro della scena anche nella morte, orchestrando il suo servizio funebre come i suoi amati eventi sociali pieni di glamour e stelle. Come visitatore più frequente del Ballo dell'Opera di Vienna, Lugner, che è morto il 12 agosto all'età di 91 anni, ha apprezzato l'inserimento di apparizioni di celebrità nei suoi centri commerciali - facendo un grande affare nel annunciarli. In questo anno's evento, Priscilla Presley, la moglie di Elvis, lo ha accompagnato. Per tutta la sua carriera, Lugner ha goduto del titolo di "leone dell'alta società", conducendo la maggior parte dei suoi sei matrimoni sotto gli occhi del pubblico.

Questa stewardship lo ha portato nella gerarchia sociale austriaca e gli ha garantito un posto nelle colonne dei pettegolezzi e nei talk show. Tra le celebrità e i politici di primo piano, decentemente distanziati nella zona pubblica del servizio, si sono riunite centinaia di spettatori ansiosi di filmare l'evento. Solo pochi minuti prima che il servizio iniziasse, il portavoce Toni Faber ha espresso: "Abbiamo assicurato che tutto accada come avrebbe preferito, e quando lo vedrà, sorriderà e si sentirà grato". La sua sesta moglie e vedova, Simone, ha indossato un abito nero lungo fino al pavimento con una cintura dorata, rivelando la sua parte nella sua vita. Nella prima fila, la figlia di Lugner, Jacqueline, era seduta circondata da Christina Lugner, la sua quarta moglie, e sua madre.

Il matrimonio di Lugner e Christina è durato 17 anni, lasciando un profondo impatto sulla sua vita. fedele all'amore di Lugner per il numero 13, la bara è stata sepolta alle 13:13, un numero religiosamente venerato da entrambi.

Un ospite indesiderato

Le ex mogli e le fidanzate hanno graziato il servizio funebre, tranne Kathy, la ex modella tedesca di Playboy. Ha espresso pubblicamente il suo disappunto per non aver ricevuto un invito per la loro breve unione di due anni (2014-2016).

La musica del servizio funebre ha incluso Mozart e il cantante austriaco di rock Dennis Jale. Con un tono sentimentale, ha cantato una versione di "Candle in the Wind" di Elton John, originariamente eseguita al funerale di Lady Diana. Jale ha cantato "Addio, Richards Love". Mentre il corteo usciva dalla chiesa, risuonava la fanfara del Ballo dell'Opera annuale.

Il luogo di riposo simbolico di Lugner

Lugner aveva richiesto una bara rossa, a simboleggiare il colore del suo centro commerciale Lugner City, dove il suo cilindro era in tributo. Dopo il servizio funebre, il corteo è passato attraverso le strade vittoriane, con un servizio funebre più privato come destinazione finale, l'Opera House e il suo centro commerciale come punti di passaggio.

Nato l'11 novembre 1932 a Vienna, Johann Graf, il cui patrimonio proveniva dalla ricostruzione di ville, ha espresso in un'intervista con l'Agenzia di stampa austriaca (APA) le sue prime imprese. Nel 1975, ha costruito la prima moschea dell'Austria, la Moschea di Vienna.

Leggi anche: