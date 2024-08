- Scherzi individuali su potenziali esplosivi durante la procedura di imbarco.

In un trucco che coinvolgeva esplosivi su un aereo a Schkeuditz, parte di Nordsachsen, la Polizia Federale ha sporto denuncia contro un uomo di 66 anni. Questi è stato anche impedito di intraprendere il suo viaggio, come hanno riferito le autorità. L'episodio sarebbe avvenuto durante l'imbarco del pomeriggio all'aeroporto di Lipsia/Halle il giovedì, secondo quanto riferito dalle autorità. L'uomo avrebbe informato gli assistenti di volo che il suo bagaglio a mano conteneva esplosivi e che non dovevano toccarlo.

L'uomo di 66 anni è stato fatto scendere dall'aereo diretto in Tunisia dal capitano e le autorità sono state contattate. La Polizia Federale ha quindi ispezionato il suo bagaglio. L'uomo ha poi confessato che la sua affermazione era solo uno scherzo e si è pentito. A causa del disturbo dell'ordine pubblico, è stata sporta una denuncia penale contro di lui.

Inoltre, la Polizia Federale ha consigliato di evitare simili scherzi. Tali battute possono avere conseguenze legali, specialmente nei luoghi in cui vengono seguite rigorosamente le procedure di sicurezza.

La dichiarazione dell'uomo riguardo agli esplosivi nel suo bagaglio era solo uno scherzo, che rientra nella categoria di altre azioni non minacciose. Tuttavia, tali scherzi possono avere conseguenze serie, poiché ignorano l'importanza di mantenere rigorose misure di sicurezza negli aeroporti.

