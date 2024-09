- Schenk si assicura un seggio in Parlamento e rinuncia al suo ruolo di Segretario di Stato.

La politica tedesca Katharina Schenk ha scelto di abbracciare il suo ruolo parlamentare, conseguentemente rinunciando alla sua precedente posizione di Segretario di Stato al Ministero dell'Interno. Ha annunciato questa decisione dopo aver inseguito un posto sulla lista dell'SPD per le elezioni regionali, come riportato dalla "Thüringer Allgemeine Zeitung". Schenk ha chiarito che il ruolo parlamentare confligge con i doveri di un Segretario di Stato, quindi lascerà la posizione una volta assunta la nuova carica. Il mandato sarà accettato di venerdì.

Il Ministero dell'Interno della Turingia è attualmente guidato da Georg Maier, che serve anche come leader della SPD della Turingia e come candidato in testa del partito alle elezioni statali. Purtroppo, l'SPD ha subito un significativo calo alle elezioni, ottenendo solo il 6,1% dei voti, in calo dal 8,2% del 2019.

