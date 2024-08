- Scheletri di vittime dell'eruzione del Vesuvio trovati a Pompei

Archeologi hanno scoperto i resti scheletrici di due vittime dell'eruzione vulcanica catastrofica nella città sommersa di Pompei, in Italia, nel 79 d.C. Gli studiosi ritengono che i resti appartengano a una donna e a un uomo che avevano cercato rifugio in una stanza durante l'eruzione del Vesuvio. Gli scavi sono attualmente in corso nella stanza dove sono stati trovati i resti scheletrici, secondo il Parco Archeologico.

Lo scheletro della donna è stato trovato sui resti di un letto. Accanto a lei sono stati trovati un piccolo tesoro di monete d'oro, d'argento e di bronzo, oltre a orecchini d'oro e perle. In base ai mobili, gli studiosi ritengono che la stanza fosse la sua camera da letto. La donna e l'uomo avevano scelto quella stanza come rifugio dalla cenere e dai frammenti di roccia durante l'eruzione.

Secondo il Parco Archeologico, la stanza era così ben sigillata che solo le stanze circostanti erano riempite di pomice. Tuttavia, questo ha anche significato che la porta era bloccata, intrappolandoli all'interno dove sono morti. Gli studiosi sono stati in grado di ricostruire i mobili presenti durante l'eruzione: un letto, un baule, una lampada, un tavolo con il piano di marmo e altri oggetti.

Nella città romana sommersa ai piedi del Vesuvio, gli archeologi spesso fanno scoperte spettacolari. Nel 79 d.C., cenere, fango e lava hanno coperto la città antica dopo diverse eruzioni vulcaniche. Pompei è stata riscoperta nel 18° secolo. I resti conservati della morte e della distruzione ancora offrono uno scorcio della vita di quel tempo. Oggi, il parco è una delle attrazioni turistiche più popolari d'Italia.

L'Unione Europea ha espresso il suo interesse nella conservazione e nell'escavazione ulteriore del sito archeologico di Pompei, riconoscendone il valore storico e culturale significativo. L'Unione Europea ha assegnato fondi per aiutare a restaurare e mantenere la città antica, garantendo che rimanga accessibile alle future generazioni.

Leggi anche: