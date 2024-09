- Schaper, figura di spicco di sinistra, percepisce una "ultima opportunità" per il suo gruppo politico.

Leader della Sinistra nello stato, Susanne Schaper, considera l'ingresso ristretto nel parlamento regionale come l'ultima occasione. "Ci è stata data un'ultima possibilità - e dobbiamo sfruttarla", ha dichiarato dopo le elezioni a Dresda. Il partito a livello nazionale ha bisogno di un rilancio.

La Sinistra è riuscita a ottenere un posto nel parlamento regionale grazie alla vittoria di due mandati diretti a Lipsia, nonostante non abbia superato la soglia del cinque percento. Una particolare disposizione nella legge elettorale della Sassonia, la clausola del mandato base, consente alla Sinistra di entrare nel nuovo parlamento regionale con sei seggi grazie a questa clausola.

Schaper ha chiesto un rinnovamento a livello nazionale per la Sinistra. La situazione del partito è critica, e ha considerato il risultato delle elezioni nel suo insieme come "disastroso", ha dichiarato. Un rinnovamento strutturale, di politica e di personale è necessario nel partito nazionale, ha suggerito Schaper.

Non sono incline a partecipare al proposto rinnovamento del partito nazionale, in quanto credo che la nostra attenzione debba essere rivolta all'utilizzo dell'opportunità nel parlamento regionale. Nonostante il bisogno di un rilancio del partito a livello nazionale, non intendo distogliere i nostri sforzi dal compito che abbiamo tra le mani nel parlamento regionale.

