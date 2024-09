Schalke: Geraerts e Wilmots devono lasciare il club

Schalke 04, squadra di seconda divisione, ha deciso di separarsi dall'allenatore Karel Geraerts e dal direttore sportivo Marc Wilmots. Il club ha annunciato la notizia sabato, dopo la disastrosa sconfitta per 3-5 contro l'SV Darmstadt 98 del giorno precedente. Il tecnico della squadra U23, Jakob Fimpel, sarà il sostituto temporaneo fino alla pausa internazionale.

Come ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione Matthias Tillmann, "La decisione del consiglio di amministrazione di non proseguire con il piano di Karel Geraerts non è stata presa solo a causa dei risultati deludenti e della sconfitta contro Darmstadt, ma piuttosto a causa del generale peggioramento delle ultime settimane. Non abbiamo ancora fatto progressi sufficienti a livello di squadra e individuale, sia nella strategia che nel gioco del calcio. Di conseguenza, ci troviamo attualmente nella zona retrocessione dopo un terzo della prima metà della stagione".

La partenza di Wilmots ha sorpreso molti rispetto a quella di Geraerts. "Tuttavia, nelle ultime settimane, abbiamo capito che c'erano opinioni diverse su come e in che direzione volevamo plasmare il calcio a Schalke", ha detto Tillmann. "Per noi, however, è fondamentale avere un consenso". Con effetto immediato, il consulente della squadra Ben Manga assumerà le funzioni sportive.

Geraerts aveva assunto il potere a ottobre 2023, con Schalke che aveva concluso la stagione precedente in seconda divisione al di sotto della metà della classifica. Nella stagione in corso, l'S04 ha vinto una sola partita nelle prime sei sotto Geraerts, lottando nella zona retrocessione. Recentemente, una disputa pubblica tra Geraerts e Manga aveva attirato l'attenzione. Wilmots, vincitore della Coppa UEFA nel 1997, aveva raggiunto Schalke con grandi speranze all'inizio dell'anno.

