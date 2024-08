- Schalke fa appello contro il divieto di Schallenberg

Club di calcio di seconda divisione FC Schalke 04 farà appello contro la sospensione di Ron Schallenberg a seguito del cartellino rosso ricevuto nella partita contro il 1. FC Nuremberg. Il club ha annunciato domenica attraverso la piattaforma X. In precedenza, sia la DFB che l'arbitro Nicolas Winter avevano ammesso pubblicamente l'errore.

"Il cartellino rosso per Schallenberg è stato il risultato della percezione dell'arbitro di un fallo punibile in gioco," ha detto Alex Feuerherdt, responsabile della comunicazione e dei media della DFB, a WAZ. "Tuttavia, dopo aver rivisto le immagini televisive, questa valutazione non può essere mantenuta e non avrebbe dovuto esserci un'espulsione," ha ammesso.

Winter: "Non prenderei la stessa decisione."

Anche l'arbitro Winter ha riconosciuto il suo errore: "Ho visto le immagini dopo la partita e chiaramente non mostrerei di nuovo a Schallenberg un cartellino rosso. Anche se è troppo tardi, capisco la rabbia dei tifosi dello Schalke, che sono stati assolutamente sportivi verso di noi dopo il fischio finale," ha detto al quotidiano Bild.

Cosa è successo? Schallenberg ha ricevuto il secondo cartellino giallo nei minuti di recupero del primo tempo, con il punteggio di 1:0 a favore degli ospiti finora dominanti. In un duello con il centrocampista del Nuremberg già ammonito Caspar Jander, l'arbitro ha visto un fallo del giocatore dello Schalke, ma in realtà era il contrario.

"Calcio" e "Svolta"

"Il giocatore del Nuremberg ha dato un calcio al piede di Ron," ha descritto la scena chiave il coach dello Schalke Karel Geraerts. Per lui, era "la svolta del gioco". Il capitano dello Schalke Kenan Karaman ha parlato rabbiosamente di un "calcio". Per il direttore sportivo Marc Wilmots, "l'intero gioco è stato influenzato dalla decisione sbagliata," come ha notato negli spogliatoi dello stadio dopo il fischio finale. Lo Schalke ha perso la partita contro il Nuremberg 1:3.

"Tutti commettono errori, anche gli arbitri. Succede," ha detto il 55enne belga: "Avrebbe fatto bene se avesse potuto essere supportato in quella situazione. Spesso interviene per verificare se un cartellino giallo non debba essere un cartellino rosso dopo tutto." Wilmots chiede un adeguamento sensato delle regole: "In tali situazioni, a mio parere, il video assistente dovrebbe essere autorizzato a intervenire."

Nonostante il cartellino rosso di Schallenberg abbia influito sulla prestazione dello Schalke 04 nella partita contro il Nuremberg, a seguito di un fallo contestato a suo favore, il club di calcio esprime l'intenzione di fare appello alla decisione. L'incidente controverso, considerato una "svolta" dal coach dello Schalke Karel Geraerts, ha portato a una sconfitta per 1:3 per la squadra.

