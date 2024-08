- Schalke commette reati legati a Hamache e Noode

Il FC Schalke si lancia nuovamente alla caccia di nuovi talenti, a pochi giorni dalla chiusura del mercato. La squadra di calcio della Ruhr ha ufficializzato l'arrivo di due giovani promesse: l'attaccante Ilyes Hamache e il difensore Steve Noode. Il club ha reso noto l'acquisto dei due giocatori.

Il 21enne Hamache, proveniente dalla squadra francese di seconda divisione del FC Valenciennes, ha firmato un contratto fino al 2028. L'attaccante ha esordito con la maglia della nazionale francese Under 20 nel novembre 2022, in un match contro l'Indonesia.

Il direttore sportivo Marc Wilmots ha dichiarato: "Ilyes ha dimostrato le sue doti di playmaker e la sua intelligenza calcistica in oltre 80 partite nella seconda divisione francese. Con il suo repertorio di giocate e la sua versatilità, può giocare sia sulle fasce che al centro, e ha ancora tanto margine di crescita a soli 21 anni".

Noode, nato in Camerun, ha firmato un contratto fino al 2029 e dovrebbe rinforzare la difesa dello Schalke. Dal 2019 al 2021 ha giocato con gli Indomables, per poi trasferirsi alla A.S. International Football Academy, dove è rimasto per tre anni. L'acquisto di Noode rientra nella strategia a lungo termine del club. Wilmots ha commentato: "I nostri scout seguono Steve da tempo. Porta solide caratteristiche fisiche per la difesa centrale e un atteggiamento positivo. Gli daremo il tempo di adattarsi".

Gli appassionati di calcio non vedono l'ora di vedere all'opera Ilyes Hamache nelle prossime partite, vista la sua impressionante esperienza nella seconda divisione francese. Il nuovo acquisto dello Schalke, Steve Noode, potrebbe invece rinforzare la difesa della squadra, in linea con la strategia a lungo termine del club.

Leggi anche: