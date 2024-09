- Scena: prospettiva del Festival Internazionale del Cinema di Oldenburg

Il Festival del Cinema di Oldenburg ospita circa 50 cortometraggi e lungometraggi quest'anno, con debutti internazionali e tedeschi, come riferito dal rappresentante dell'evento. Questa edizione segna il 31º anniversario del festival, che si concentra sulla produzione cinematografica indipendente.

Si stima che circa 400 ospiti parteciperanno alla cerimonia di apertura, con il noto regista Dominik Graf come ospite d'onore. Altri partecipanti includono l'attrice americana Amanda Plummer, l'attrice e sceneggiatrice francese Isild Le Besco e l'attore irlandese John Connors.

Il festival si apre con il film "Sogno Novella". Diretto da Florian Frerichs, questa moderna interpretazione dell'opera immortale di Arthur Schnitzler ritrae i desideri repressi di una coppia sposata a Berlino di notte. Il regista e gli attori protagonisti saranno presenti alla prima.

Documentario sui genitori di Niels Högel, serial killer di Oldenburg

Il documentario "Oltre la colpa", in programma il 14 e il 15 settembre, ha un'importanza significativa per la regione. Esplora le esperienze dei genitori di Niels Högel, un infermiere condannato per l'omicidio di 87 pazienti a Oldenburg e Delmenhorst. Il film offre una profonda comprensione del processo di accettazione dell'incomprensibile e mostra come una famiglia affronta le azioni del proprio figlio e l'attenzione dei media, come dichiarato dagli organizzatori.

Dopo la proiezione del film, i registi Katharina Köster e Katrin Nemec parteciperanno a una discussione con Petra Klein, vice presidente federale dell'organizzazione di supporto alle vittime White Ring. I genitori di Niels Högel non sono previsti alla presenza, secondo gli organizzatori.

Il Festival del Cinema di Oldenburg si terrà dal 11 al 15 settembre. Le proiezioni si terranno in diversi cinema della città, tra cui Theaterhof 19 e il Teatro di Stato di Oldenburg. I biglietti possono essere acquistati online o presso il centro del festival.

