Scegliendo tra un'organizzazione individuale o una comune, quale opzione risulta più conveniente per le coppie innamorate?

Quando si tratta di presentare la dichiarazione dei redditi, dovresti decidere se farlo insieme al tuo partner o separatamente. È una domanda che dovresti considerare ogni anno per risparmiare denaro sulle tasse.

Vuoi presentare la dichiarazione dei redditi insieme al tuo coniuge o compagno/a, o preferisci farlo individualmente? Le coppie hanno la libertà di scegliere tra la presentazione congiunta e separata in qualsiasi momento. In generale, la presentazione congiunta tende ad essere più favorevole per i contribuenti, ma non sempre.

Se scegli di presentare la dichiarazione congiunta, riceverai un'unica valutazione fiscale per la coppia. Il reddito combinato di entrambi i partner viene sommato e quindi suddiviso. La tassa sul reddito per queste medie viene quindi calcolata e sommata. La tassa sul reddito finale viene determinata.

Daniela Karbe-Geßler dell'Associazione Federale dei Contribuenti afferma che "le coppie con grandi differenze di reddito spesso traggono beneficio dalla presentazione congiunta", a condizione che entrambi i partner siano completamente tassabili e abbiano trascorso almeno una parte dell'anno fiscale insieme.

Tuttavia, la presentazione individuale potrebbe essere più vantaggiosa per le coppie in determinate situazioni. Ad esempio, se un partner ha ricevuto un sostituto di reddito sostanziale, come il disoccupazione, la malattia o i benefici per il lavoro a breve termine, la presentazione individuale potrebbe essere più vantaggiosa. Anche se questi benefici sono generalmente esenti da tasse, possono aumentare l'aliquota fiscale individuale.

Secondo l'Associazione Federale dei Contribuenti, la presentazione individuale potrebbe anche essere preferibile se un partner ha sostenuto spese straordinarie o perdite elevate.

Di conseguenza, le coppie dovrebbero calcolare quale metodo è più vantaggioso o cercare aiuto da un programma fiscale, un consulente fiscale o un'associazione di assistenza fiscale. Anche se una valutazione fiscale è già stata emessa, le coppie possono ancora cambiare il loro status di presentazione - ma solo fino a quando la valutazione non è ancora definitiva.

Il 'Consumatore' potrebbe trovare vantaggioso considerare le sue circostanze individuali prima di decidere sulla presentazione congiunta o separata, poiché determinate situazioni potrebbero rendere la presentazione individuale più vantaggiosa. Ad esempio, se un partner ha ricevuto un sostituto di reddito, la 'Consumatore' dovrebbe essere consapevole che questi benefici possono aumentare la sua aliquota fiscale individuale, rendendo potenzialmente la presentazione individuale più favorevole.

Leggi anche: