Scatti vicino al campo da golf di Trump <unk> L'ex presidente è al sicuro

Un incidente di sparatoria si è verificato vicino a un club golfistico di proprietà dell'ex presidente Donald Trump, con l'ex leader presente. Come riferito dalla sua squadra di campagna, "L'ex presidente Trump è al sicuro dopo gli spari nelle vicinanze". Non sono disponibili ulteriori informazioni in questo momento, secondo il portavoce Steven Cheung.

Le fonti dei media americani affermano che lo sparo è avvenuto al club golfistico di Trump a West Palm Beach, in Florida. I dettagli della situazione rimangono incerti, inclusa la questione se Trump fosse in pericolo. Secondo "The New York Post", basandosi su una fonte della polizia, due individui si sono scambiati colpi di arma da fuoco, ma Trump non era il bersaglio.

Si segnala che in precedenza si è verificato un incidente di sparatoria durante un evento elettorale in Pennsylvania il 13 luglio. Durante l'evento, un tiratore ha aperto il fuoco da un tetto vicino, colpendo Trump con un proiettile all'orecchio destro. Il tiratore è stato neutralizzato dalle forze di sicurezza, mentre un partecipante è morto e altri due sono rimasti feriti.

Seguiranno presto ulteriori dettagli.

