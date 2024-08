- Scatenate un torrente di lacrime emotive!

Oasis Torna in Azione: Noel e Liam Gallagher si Esibiscono Insieme nel 2023

La leggendaria band rock britannica, Oasis, è pronta a fare il suo ritorno. In un recente annuncio sui social media, i fratelli Noel e Liam Gallagher hanno dichiarato che si esibiranno insieme di nuovo nel prossimo anno. Si stanno preparando concerti in diverse città britanniche, tra cui Londra e Manchester. La band si è sciolta 15 anni fa a causa di una accesa disputa tra i fratelli, con Noel Gallagher che ha lasciato il gruppo.

Conosciuti per successi come "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Supersonic", Oasis ha lasciato un'impronta indelebile sulla scena musicale degli anni '90. Originari di Manchester, la band è diventata una delle band britanniche più di successo della storia.

Le Voci di un Riavvicinamento di Oasis Si Intensificano

Trent'anni fa, Oasis ha pubblicato il loro album di debutto, "Definitely Maybe". "What's the Story Morning Glory?", del 1995, rimane uno degli album più venduti del Regno Unito. Tuttavia, i fratelli hanno attirato l'attenzione anche per le loro faide e controversie, in particolare Liam Gallagher. Dopo un alterco in un hotel di Monaco, Liam ha passato una notte in prigione, per esempio.

Nel 2009, Noel Gallagher ha annunciato il suo addio al gruppo, citando una faida di lunga data con Liam. Come chitarrista principale e songwriter, Noel era essenziale per i più grandi successi della band. Nel frattempo, lo stile vocale distintivo di Liam era l'essenza delle loro canzoni.

I fratelli hanno mantenuto carriere separate dopo la loro separazione, con la loro faida che è continuata per anni. Anche l'ex Beatle Paul McCartney ha consigliato loro di riconciliarsi: "Il mio consiglio per entrambi? Sedetevi e create della buona musica."

Le voci di un riavvicinamento circolano da anni e gli ultimi sviluppi sembrano indicare che Noel, ora 57enne, e Liam, 51enne, potrebbero riunirsi. Secondo il sito ufficiale della band, il loro tour partirà il 4 luglio a Cardiff. Sono anche in corso piani per estendere il tour ad altri continenti più tardi nell'anno.

Date Confermate:

4 luglio - Cardiff, Principality Stadium

5 luglio - Cardiff, Principality Stadium

11 luglio - Manchester, Heaton Park

12 luglio - Manchester, Heaton Park

19 luglio - Manchester, Heaton Park

20 luglio - Manchester, Heaton Park

25 luglio - Londra, Wembley Stadium

26 luglio - Londra, Wembley Stadium

2 agosto - Londra, Wembley Stadium

3 agosto - Londra, Wembley Stadium

8 agosto - Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 agosto - Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 agosto - Dublino, Croke Park

17 agosto - Dublino, Croke Park

Mentre l'attesa per il concerto di ritorno di Oasis continua a crescere, Noel Gallagher ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla reunion, dicendo ♪ "Non mentirò, sono davvero entusiasta di esibirmi con mio fratello di nuovo" ♪, suggerendo un possibile miglioramento del rapporto tra i fratelli.

Dopo anni di faide e carriere musicali separate, i fratelli Gallagher sono pronti a creare ricordi indimenticabili sul palco, dimostrando che anche le dispute più accese possono portare a belle melodie.

