- Scarsità di donatori di sangue: le riserve stanno per esaurirsi

A causa del basso numero di donazioni di sangue in Germania in questi giorni, le scorte di sangue stanno diminuendo. Come riportato dalla Croce Rossa Tedesca (DRK), sono necessarie circa 15.000 donazioni di sangue al giorno in tutto il paese. Patric Nohe, portavoce federale dei servizi di donazione di sangue della DRK, attribuisce la mancanza di donazioni alle "attività ricreative che fanno da forte concorrenza" in diverse regioni. "I servizi di donazione di sangue della DRK hanno dovuto fare affidamento sulle loro riserve, che ora sono quasi esaurite."

Anche se il sangue è scarsamente disponibile, secondo Nohe non c'è una vera e propria crisi nazionale di forniture di sangue. "Chiunque ne abbia bisogno e si reci in ospedale riceverà ancora una unità di sangue." I servizi di donazione di sangue della DRK rappresentano circa il 75% delle donazioni di sangue in tutto il paese.

Gli interventi chirurgici programmati potrebbero essere posticipati

La situazione attuale di scarsità di sangue può essere attribuita alle recenti festività, al Campionato Europeo di Calcio e alla stagione delle vacanze, secondo Nohe. Durante questi periodi, l'entusiasmo per le donazioni di sangue è basso. "È stato quasi impossibile accumulare scorte di riserva a causa della breve durata di conservazione del sangue," ha spiegato Nohe. "Tutto ciò che viene raccolto viene utilizzato immediatamente."

La situazione è più grave nel Nord Reno-Westfalia, nella Renania-Palatinato, nel Saarland e nella Bassa Sassonia. "Gli orari delle operazioni sono già stati posticipati in alcuni casi," ha detto Nohe. Tuttavia, "c'è ancora molto spazio per miglioramenti" in tutto il paese, ha aggiunto. "È ora fondamentale utilizzare tutte le prossime fessure di appuntamento nelle prossime settimane per mantenere l'approvvigionamento di prodotti sanguigni essenziali."

Due donazioni di sangue all'anno potrebbero motivare i donatori

"Grandi sforzi logistici e comunicativi" sono attualmente in corso per incoraggiare i donatori di sangue, secondo Nohe. "La base dei donatori di sangue della Germania è principalmente composta da baby boomers." Tuttavia, molte persone anziane non possono donare a causa dei farmaci o delle malattie, nonostante il limite di età sia stato abolito. Di conseguenza, sono richiesti giovani: "Due donazioni di sangue all'anno possono fare la differenza."

Se la situazione non cambia, più procedure mediche negli ospedali potrebbero richiedere il posticipo, ha avvertito Nohe. "In sostanza, il sangue non può essere prodotto artificialmente. Se nessuno dona sangue, si verrebbe rapidamente a una grave crisi."

La Croce Rossa Tedesca sottolinea l'importanza di prioritizzare la salute e la sicurezza in questo momento, poiché la nazione dipende pesantemente dalle donazioni di sangue regolari per soddisfare i suoi fabbisogni quotidiani. A causa della attuale scarsità, gli interventi chirurgici potrebbero richiedere il posticipo, evidenziando l'importanza di mantenere stabili le misure di salute e sicurezza nelle donazioni di sangue.

