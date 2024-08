- Scarafaggi di corteccia ridotti nelle foreste della Turingia

L'estate eccezionalmente umida ha notevolmente rallentato l'infestazione del bostrico del pino silvestre in Turingia. A luglio, il volume di legname danneggiato causato dai bostrici negli boschi dello stato è diminuito a 491.000 metri cubi, ha riferito l'autorità forestale statale. Un metro cubo di legno solido è equivalente a un metro cubo di massa di legno compatto.

Per confronto, a luglio 2023 il volume di legname danneggiato era superiore a 1,2 milioni di metri cubi, più del doppio della cifra attuale. Questa tendenza di riduzione è stata osservata per la prima volta a giugno. Tuttavia, remains to be seen se questa tendenza si protrarrà fino all'autunno.

Dal inizio dell'anno, i bostrici hanno causato circa 2,2 milioni di metri cubi di legname danneggiato in tutto lo stato. Nello stesso periodo dell'anno scorso, era di circa 3,3 milioni di metri cubi. "Questo sviluppo dà ai boscaioli e ai proprietari di boschi una speranza cauta", ha detto il direttore forestale della Turingia, Volker Gebhardt.

La resistenza dei pini silvestri ai parassiti è aumentata

Il tempo umido e l'ottima fornitura d'acqua negli ultimi mesi ha rafforzato la vitalità dei pini silvestri, sensibili alla siccità. Ciò ha anche aumentato la loro resistenza ai parassiti.

Il monitoraggio regolare, l'abbattimento rapido dei pini silvestri infestati e la loro rimozione tempestiva dal bosco hanno efficacemente ridotto le popolazioni, secondo Gebhardt. Le zone calde regionali per i bostrici rimangono i distretti di Neuhaus, Gehren e Frauenwald.

A differenza della tendenza a livello statale, nelle regioni maggiormente colpite, il numero di infestazioni nei boschi di pini silvestri puri sta aumentando o rimanendo a livelli elevati - ad esempio, nei distretti di Oberhof e Finsterbergen.

