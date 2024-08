- Scarabeo giapponese trovato - parassita confermata per la prima volta in Baviera

Il coleottero giapponese può causare danni significativi sia alle piante ornamentali che a quelle coltivate. Per la prima volta in Baviera, è stato trovato un esemplare di questo insetto, noto in termini scientifici come Popillia japonica, vicino a Lindau. Come riferito dall'Agenzia statale per l'Agricoltura (LfL), il coleottero è stato catturato in una trappola attirata da esche sull'autostrada A96. Questo parassita è soggetto a obblighi di notifica e la scoperta è stata successivamente confermata ufficialmente. In precedenza, i coleotteri giapponesi erano stati rilevati in Svizzera e nel Baden-Württemberg.

Il coleottero può nutrirsi di più di 400 piante ospiti, secondo la LfL. Queste includono vigneti, frutti di bosco, prati, mais, soia, nonché alberi del paesaggio come tiglio e betulla, e piante ornamentali come le rose e il glicine.

Per monitorare la presenza del coleottero in Baviera, la LfL ha installato trappole in diverse regioni. I controlli intorno al sito di scoperta vicino a Lindau non hanno fornito ulteriori indizi, come danni da pascolo, della presenza di coleotteri giapponesi.

La trappola è stata posta sull'A96 per catturare i coleotteri che potrebbero aver viaggiato dalle aree infestate in Svizzera o in Italia appena dopo aver attraversato il confine. Il sito di infestazione più vicino noto a Zurigo è a più di 100 chilometri di distanza in linea d'aria.

Si presume che i coleotteri giapponesi possano diffondersi fino a 1,5-5 chilometri all'anno senza alcuna attività. Pertanto, è probabile che il coleottero catturato sia un singolo insetto viaggiatore, secondo la LfL. Tuttavia, sono state installate ulteriori trappole intorno al sito di scoperta.

I cittadini che avvistano i coleotteri giapponesi sono invitati a segnalarlo all'autorità statale. Sul loro sito web, l'autorità fornisce informazioni e foto su come riconoscere il coleottero e quali locali, innocui coleotteri potrebbe essere confuso con.

La scoperta del coleottero giapponese in Baviera evidenzia la necessità di vigilanza contro i parassiti. Se lasciati indisturbati, questi parassiti possono causare danni estesi a diverse specie di piante, comprese le viti, i frutti di bosco, il mais, la soia, i tigli e le betulle, e le piante ornamentali come le rose e il glicine.

