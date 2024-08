- Scandali e rigidità al cinema

Con "Beetlejuice Beetlejuice", il tanto atteso seguito del cult classico del 1988 di Tim Burton, è stato inaugurato l'81° Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Il cast del film ha rubato la scena alla prima sul Lido. particularmente notevole è stata la giovane protagonista Jenna Ortega (21) in un due pezzi rosso trasparente, con top di tulle a forma di cuore e gonna semi-cristallo. La stella di "Mercoledì" ha completato il suo look con un rossetto rosso abbinato.

Winona Ryder risplende accanto a Jenna Ortega sul tappeto rosso

In "Beetlejuice Beetlejuice", Ortega interpreta la figlia di Winona Ryder (52). La star di "Stranger Things" era presente anche a Venezia e ha optato per un completo di potere per la prima del suo nuovo film, composto da una mini giacca nera abbinata a un gilet, una camicia bianca e una gonna lunga. Ha acconciato i suoi capelli scuri in un grande chignon per un look alla moda.

Sfilando sul tappeto rosso a Venezia c'era anche la leggenda del cinema italiano Monica Bellucci (59), che appare in "Beetlejuice Beetlejuice" e ha legami con il regista Burton. Bellucci ha optato per un abito nero drammatico con maniche a sbuffo e scollo profondo. Nel frattempo, la due volte premio Oscar Cate Blanchett (55) è apparsa in un abito senza spalline dorato con gioielli scintillanti sul corpino.

Angelina Jolie, Brad Pitt e Lady Gaga: icone di Hollywood al Lido

Nei giorni successivi, numerose star internazionali sono attese al festival del cinema di Venezia. Si dice che George Clooney (63) sia già in città con sua moglie Amal (46). Brad Pitt (60) è atteso per la prima del loro film condiviso "Bullet Train".

L'ex moglie di Pitt, Angelina Jolie (49), presenterà anche un nuovo progetto al Lido. Per la prima di "Joker: Folie à Deux", sono attesi i protagonisti Joaquin Phoenix (49) e Lady Gaga (38).

Il festival del cinema di Venezia ha visto il lancio del tanto atteso seguito "Beetlejuice Beetlejuice", con Winona Ryder e Jenna Ortega. Winona Ryder, che interpreta la madre del personaggio di Ortega nel film, ha sfoggiato un completo di potere per la prima di gala.

Leggi anche: