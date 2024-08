Scambio di prigionieri con la Russia: 115 soldati ucraini riacquistano la libertà

11:45 In corso trattative su scambio prigionieri tra Russia e Ucraina Stanno avendo luogo trattative per lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 115 prigionieri dovrebbero essere scambiati per parte, secondo un rappresentante degli Emirati Arabi Uniti (EAU) che mediano la trattativa. Si tratterebbe del primo scambio di questo tipo dal lancio dell'offensiva ucraina all'interno della Russia questo mese. L'agenzia di stampa russa RIA ha confermato la notizia, citando il Ministero della Difesa di Mosca. Si dice che i soldati russi catturati dall'Ucraina durante l'offensiva nella regione di Kursk si trovino in territorio bielorusso. Questo sarebbe il settimo scambio mediato dagli EAU dalla invasione della Russia dell'Ucraina a febbraio 2022. Gli EAU, alleato di sicurezza degli Stati Uniti, hanno mantenuto buone relazioni con Mosca durante il conflitto, nonostante il malcontento dei governi occidentali. Tuttavia, le relazioni con Kiev si sono anche rafforzate.

11:21 Il presidente polacco Duda e il primo ministro lituano Simonyte partecipano alle celebrazioni a Kiev L'Ucraina celebra il suo 33º giorno dell'indipendenza oggi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ospita il presidente polacco Andrzej Duda e il primo ministro lituano Ingrida Simonyte in questa occasione. L'Ufficio presidenziale ucraino ha pubblicato diverse foto delle celebrazioni a Kiev:

11:02 La Lettonia fornirà 126 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina nel 2024 La Lettonia ha promesso 126 milioni di dollari (112 milioni di euro) in aiuti militari all'Ucraina quest'anno e contribuirà ad espandere l'iniziativa Drone Coalition. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha condiviso questa informazione su Facebook. Umerov aveva incontrato in precedenza una delegazione lettone guidata dal ministro della Difesa lettone Andris Spruds. "Rafforzare la Coalizione dei droni è un problema particolarmente significativo", ha detto Umerov. In totale, la Lettonia fornirà all'Ucraina migliaia di droni per aiutare a respingere l'aggressione russa su larga scala. Umerov ha anche dichiarato che decine di paesi sono già parte della coalizione.

10:40 Zelensky avvia il processo per l'adesione dell'Ucraina alla CPI Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha avviato il processo per l'adesione del suo paese alla Corte penale internazionale (CPI) firmando una legge che ratifica lo Statuto di Roma. Si tratta di un importante passo verso l'integrazione dell'Ucraina con l'UE. Il parlamento aveva già approvato questa azione. La CPI ha emesso mandati di arresto internazionali, compreso quello per il presidente russo Vladimir Putin.

10:00 Zelensky firma la legge che vieta la Chiesa ortodossa ucraina filorussa Per celebrare il giorno dell'indipendenza del suo paese, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha firmato una legge che vieta la Chiesa ortodossa ucraina filorussa. Con questo atto, Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina sta compiendo un importante passo per rafforzare la sua indipendenza. La legge, approvata martedì dal parlamento ucraino, proibisce le organizzazioni religiose con legami con Mosca. La Russia protesta fortemente contro questa mossa. La legge stabilisce un termine per le organizzazioni religiose per tagliare i loro legami con la Russia, un processo che potrebbe richiedere diversi anni.

09:42 I media riferiscono: deposito di munizioni russo in fiamme dopo attacco con drone L'Ucraina sembra aver preso di mira una struttura militare in Russia: secondo il portale di notizie indipendente Astra, un deposito di munizioni russo nella regione di Voronezh è stato apparentemente colpito da attacchi con droni ucraini. Il bersaglio specifico sarebbe stato un magazzino vicino alla città di Ostrogozhsk, a circa 100 chilometri a sud di Voronezh. Anche se le autorità russe non hanno ancora confermato l'incidente, il governatore Alexander Gusev ha dichiarato lo stato di emergenza in tre insediamenti a causa del fuoco e dell'esplosione di munizioni. Gusev ha sottolineato che non sono state danneggiate costruzioni civili, ma sono state adottate misure di emergenza in tre insediamenti. Sono state evacuate circa 200 persone e due donne sono rimaste ferite, una delle quali è stata ricoverata in ospedale.

09:00 La guerra è "tornata in Russia", secondo Zelensky La guerra è "tornata in Russia", secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Nel suo messaggio video per celebrare il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, Zelenskyy ha suggerito che la Russia aveva intenzione di "distruggere" l'Ucraina con la sua invasione. Tuttavia, l'Ucraina sta celebrando il suo 33º giorno dell'indipendenza, ha detto Zelenskyy, e le conseguenze del conflitto sono tornate alla loro fonte. Secondo Zelenskyy, il messaggio video è stato registrato nella regione di frontiera da cui Kiev ha lanciato la sua offensiva in Russia l'6 agosto.

08:30 La Russia dichiara lo stato di emergenza in parte della regione di Voronezh La Russia ha dichiarato lo stato di emergenza in parti della regione di Voronezh dopo un attacco con drone nella notte. Il governatore Alexander Gusev ha annunciato l'emergenza su Telegram, dicendo che cinque droni erano stati abbattuti, ma i detriti caduti avevano acceso un incendio e causato l'esplosione di munizioni. Gusev ha sottolineato che non sono state danneggiate costruzioni civili, ma sono state adottate misure di emergenza in tre insediamenti. Più di 200 persone sono state evacuate e due donne sono rimaste ferite, una delle quali è stata ricoverata in ospedale.

I rapporti più recenti suggeriscono pesanti perdite tra le file russe a Kiev: 1160 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento in un solo giorno. Secondo il ministero della Difesa ucraino, questo porta il numero totale di soldati russi "neutralizzati"

22:21 Lettonia annuncia la più grande consegna di droni all'Ucraina finora

21:10 Rapporto sui caduti a causa del bombardamento russo nella regione di Kherson

Dieci persone hanno riportato ferite a causa del bombardamento russo nella regione di Kherson, secondo Ukrinform, citando Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare della regione di Kherson.

20:54 Razzi russi attaccano le strutture agricole nell'Oblast di Sumy

I razzi russi hanno colpito diverse strutture agricole nell'Oblast di Sumy, come riportato dall'ufficio del procuratore regionale. L'esercito russo ha effettuato un attacco con razzi contro l'infrastruttura agricola nel pomeriggio, secondo la dichiarazione.

20:29 Attacco con drone danneggia deposito di munizioni nell'Oblast di Voronezh

Un attacco con drone nella notte nell'Oblast di Voronezh ha causato un incendio e un presunto esplosione di dispositivi esplosivi, secondo "Kyiv Independent", citando il governatore regionale Aleksandr Gusev. Secondo le unità di difesa aerea russe, diversi veicoli aerei senza equipaggio sono stati abbattuti sulla regione, causando un incendio ed esplosioni in una località non specificata. Il canale Telegram russo Astra ha riferito che l'esplosione è avvenuta in un deposito di munizioni a Ostrogozhsk. Negli ultimi mesi, le forze ucraine hanno lanciato una serie di attacchi con droni contro l'infrastruttura militare russa e il suo settore energetico.

19:53 Stati Uniti impongono sanzioni a oltre 400 entità e individui

Gli Stati Uniti, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, hanno imposto sanzioni a più di 400 organizzazioni e individui presuntamente legati alla guerra della Russia in Ucraina. "Oggi le nostre azioni colpiscono la Russia dove fa male", ha dichiarato Aaron Forsberg, direttore della politica delle sanzioni economiche del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Le sanzioni riguardano specificamente il settore energetico russo, nonché entità in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti. Comprendono anche le società cinesi ritenute aver aiutato Mosca a eludere le sanzioni occidentali e rafforzare il suo esercito, come il dipartimento di import-export del gruppo cinese Dalian Machine Tool Group, che si dice abbia fornito beni a doppio uso del valore di 4 milioni di dollari a società russe. Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, ha condannato le sanzioni unilaterali, affermando che il normale commercio tra la Cina e la Russia non dovrebbe essere influenzato.

19:18 Bielorussia e Cina rafforzano la cooperazione in sicurezza, finanza ed energia

La Bielorussia e la Cina hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione in settori di sicurezza, finanza e energia. Secondo "Kyiv Independent", entrambi i paesi sono impegnati a rafforzare i loro legami di sicurezza e a promuovere la collaborazione nei settori finanziario ed energetico. I paesi intendono inoltre migliorare la loro cooperazione nelle catene di fornitura industriali.

17:38 Il Primo Ministro Starmer promette un sostegno a lungo termine all'Ucraina nel suo giorno nazionale

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha promesso un sostegno a lungo termine all'Ucraina nel suo giorno nazionale, dichiarando: "Il mio messaggio a tutti gli ucraini, che siate sul fronte o nel Regno Unito, è chiaro: siamo con voi oggi e per sempre". Starmer aveva ribadito questo impegno durante la sua conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy quando si trovava a Londra alcune settimane fa, secondo Starmer. both the British government and the public stand in solidarity with Ukraine. "We're here for you as long as you need us." Starmer concluded his message with the Ukrainian greeting "Slawa Ukrajini" (Glory to Ukraine).

01:29 La Norvegia fornisce la licenza per lo sviluppo di granate in Ucraina e finanzia il progetto

La Norvegia ha concesso all'Ucraina una licenza per lo sviluppo di granate da 155 mm e ha concordato di finanziare il progetto. La società norvegese Nammo ha stretto un accordo con una società ucraina per la difesa per concedere una licenza per la produzione di granate per artiglieria a polvere nera a spese norvegesi. "La Norvegia sta attualmente aiutando l'Ucraina fornendo munizioni dalle proprie scorte e direttamente dall'industria. Ora, Nammo desidera condividere la sua strategia con l'Ucraina, consentendo alle forze armate ucraine di essere rifornite più rapidamente", ha dichiarato il Ministro della Difesa norvegese Bjørn Arild Gram.

Dopo un'escalation temporanea del livello di allerta a NATO's Airbase Geilenkirchen e voci di potenziali attacchi con droni russi, le autorità di sicurezza tedesche consigliano la vigilanza. "La Germania è da tempo un obiettivo della guerra ibrida della Russia, e di conseguenza le strutture come quelle militari, in particolare quelle importanti per la NATO, come Geilenkirchen, sono potenzialmente minacciate da azioni di sabotaggio ed espionage", ha dichiarato l'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter a "Tagesspiegel". In precedenza, il livello di minaccia alla base aerea NATO di Geilenkirchen era stato temporaneamente elevato al secondo livello più alto, Charlie, a causa di un pericolo percepito. Secondo Kiesewetter, la base aerea è cruciale per la NATO in quanto ospita il sistema di avviso e controllo aereo AWACS. "Il livello di minaccia Charlie indica che la NATO sta implementando misure precauzionali, comprese quelle contro le possibili intrusioni dei droni, e ci sono segni di potenziali pericoli imminenti", ha aggiunto. Tuttavia, l'aumento del livello di minaccia e la possibilità di attacchi russi è stato riconosciuto e non rappresenta una novità.

Latvia ha reso noto il suo più significativo invio di droni in Ucraina finora. 1.400 droni prodotti da aziende lettoni sono pronti per la partenza, come annunciato dal Ministro della Difesa lettone Andris Sprūds su X. Ciò significa che Riga ha completato l'acquisizione di oltre 2.700 droni dalla sua industria. La Lettonia, insieme al Regno Unito, guida un'alleanza per consegnare un milione di droni all'Ucraina. I suoi membri, tra cui la Germania, hanno acconsentito a investire nella produzione di droni e a consegnare droni e ricambi all'Ucraina.

21:34 Biden Promette Nuovi Aiuti Militari all'Ucraina, con l'Accento sulla Difesa Aerea

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un nuovo piano di aiuti militari per l'Ucraina durante una conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Il pacchetto include missili per la difesa aerea, attrezzature per la difesa dai droni, missili anticarro e munizioni, secondo l'Ufficio del Presidente degli Stati Uniti. Biden ha ribadito il "sostegno incondizionato degli Stati Uniti per il popolo ucraino" a Zelenskyy. Non sono state rese note informazioni sulla somma monetaria del nuovo aiuto.

21:29 Zelenskyy Chiede la Consegna delle Armi Promesse

L'esercito ucraino ha bisogno di assistenza internazionale urgente. Il presidente Zelenskyy esorta fortemente i alleati occidentali dell'Ucraina a consegnare i pacchetti di armi promessi. "Sul fronte combattiamo con munizioni ed equipaggiamento, non con parole come 'domani' o 'presto'", dice nel suo messaggio video serale. Secondo lui, l'Ucraina sta aspettando pacchetti di armi o equipaggiamento "che sono stati annunciati e decisi, ma non ancora consegnati". Non fornisce dettagli specifici.

8:58 PM Gli Abitanti di Kursk Esprimono Frustrazione: "Tutti Siamo da Soli"

Mentre gli scontri persistono nella regione meridionale russa di Kursk, gli abitanti sembrano sempre più insoddisfatti: delle autorità che credono li abbiano abbandonati, dell'esercito ucraino e persino del loro esercito. A nessuno importa della gente, dice una 28enne al "Mosca Times". "Per la Russia siamo solo una parte della mappa. Per gli ucraini siamo nemici che sostengono il regime di Putin. Tutti [qui] sono lasciati a se stessi". Accusa le autorità di ingannare e affermare che non c'è motivo di allarmarsi. E un 32enne spiega che mentre la gente incolpa l'Ucraina per l'attacco, domanda anche la competenza dell'esercito russo: "Come hanno fatto a non rilevare l'accumulo di un numero così considerevole di truppe ucraine al confine?". Se c'erano un tempo persone che simpatizzavano con l'Ucraina o erano neutrali, la loro posizione si è ora trasformata in rabbia intensa, dice. Un altro residente della regione di Kursk dice: "Gli ucraini non sono nostri amici al momento". Tuttavia, un volontario della Croce Rossa a Kursk dice di non provare rabbia verso l'Ucraina. "Sono anche solo vittime della situazione."

