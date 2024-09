Scalare dal bordo al grattacielo?

Dopo una pausa di 17 settimane, "Tatort" torna con un botto, o meglio, un mucchio di carne. La storia si svolge nella scena rap di Vienna, dove le indagini per un omicidio incontrano resistenza.

Cosa accade?

Ted Candy, un promettente rapper di Vienna (interpretato da Aleksandar Simonovski, noto come "Yugo" nell'underground), è sul punto di sfondare. Carismatico, capace e ambizioso, desidera passare a un'etichetta importante, lasciando il suo attuale patron Akman 47 (Murat Seven) indietro. Akman è celebrato principalmente nella periferia per il suo stile di gangsta rap datato. Quando il corpo senza vita di Ted viene trovato vicino allo studio di Akman dopo un concerto, i sospetti cadono subito sulle fantasie violente di Akman diventate realtà.

Confrontato da Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) e Bibi Fellner (Adele Neuhauser), Akman nega tutto. Dice che la accesa disputa sui social media che ha preceduto l'omicidio era solo una strategia di marketing per aumentare i follower e collaborare reciprocamente.

Man mano che le indagini si approfondiscono, il caso diventa sempre più complesso e la madre alcolizzata e abbandonata di Ted diventa un pezzo del puzzle inaspettato.

Cosa accade veramente?

"Your mother" serve come ponte tra il presente e il passato nella musica rap, sia per il pubblico che per gli artisti. Secondo Yugo, che si è fatto un nome nella scena rap, "Gli autori e gli artisti hanno cercato di rappresentare l'hip-hop qui e ora mentre incorporavano elementi dei 20 anni fa. A volte ha funzionato, a volte no. Ad esempio, era prevista una battaglia rap alla "8 Mile", ma non è stata possibile a causa del mio breve intervento. Nel mondo di Ted Candy, un evento del genere non sarebbe mai successo."

Momento saltabile?

La sequenza onirica in cui i detective si uniscono in una performance rap: rimane un'idea divertente e irreale.

Punto di forza?

Sottile ma soddisfacente, lo show riflette perfettamente la scena rap grazie all'ascolto attento di Yugo da parte della sceneggiatrice Franziska Pflaum e della regista Mirjam Unger.

Voto?

7 su 10. "Your mother" ha una trama forte e ben eseguita, ma purtroppo perde slancio nella parte centrale.

