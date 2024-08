- Scaffale di veicoli con paddleboard in piedi sull'autostrada A8.

Un trasportatore di bagagli, accoppiato con una tavola da paddle, è caduto dall'autostrada A8 nel distretto di Günzburg, precipitando da un veicolo. Il carico disperso, composto da attrezzatura da campeggio, si è sparso su tre corsie, secondo la dichiarazione della polizia. Tre veicoli hanno subito danni, ma per fortuna non sono state segnalate ferite. Il tratto dell'A8 è stato temporaneamente bloccato sul luogo dell'incidente vicino a Jettingen-Scheppach, in direzione di Stuttgart.

Il veicolo responsabile della caduta del trasportatore di bagagli non era più presente sulla scena. Le autorità cercano informazioni da testimoni e dall'individuo che ha smarrito il bagaglio.

Il trasportatore di bagagli apparteneva originariamente a un veicolo che viaggiava sull'autostrada A8. Dopo ulteriori indagini, le autorità hanno scoperto che l'incidente è avvenuto vicino all'uscita di Jettingen-Scheppach, nota per il suo intenso traffico autostradale.

