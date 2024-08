- Scaffai che recuperano corpi da navi di lusso sommerse

Squadra Subacquea Riprende la Ricerca dei Sei Passeggeri Scomparsi Martedì

Dopo un incidente in mare al largo della Sicilia, le ricerche sono continuate per i sei individui ancora dispersi da uno yacht di lusso che è affondato martedì mattina. La nave, identificata come la "Bayesian", è stata trovata a una profondità di 50 metri sotto la superficie del mare, dove sono stati dispiegati sommozzatori specializzati dei vigili del fuoco, esperti in immersioni in spazi ristretti, per l'operazione.

La "Bayesian" era partita con dieci membri dell'equipaggio e dodici passeggeri a bordo, quando ha urtato contro un vortice d'acqua durante una tempesta. Anche se sono state salvate molte persone, l'incidente ha causato la morte di un passeggero e ha lasciato sei persone disperse.

I passeggeri dispersi includevano il tycoon della tecnologia britannica Mike Lynch, sua figlia di 18 anni, il manager di Morgan Stanley Jonathan Bloomer e Chris Morvillo, un rappresentante legale dello studio Clifford Chance, insieme ai loro coniugi, secondo Salvatore Cocina, capo della protezione civile della Sicilia.

Passeggeri a Bordo della Yacht di Lynch

Le fonti dei media italiani hanno riferito che i passeggeri a bordo erano ospiti di Lynch, che aveva apparentemente celebrato il suo proscioglimento in un processo per frode miliardario sulla yacht.

Dopo il suo proscioglimento negli Stati Uniti a giugno, il "Sunday Times" ha stimato la ricchezza di Lynch intorno ai 587 milioni di euro. L'imprenditore famoso è stato assolto dalle accuse di frode relative alla vendita della sua società di software Autonomy a Hewlett-Packard. Lynch è stato accusato di manomissione dei registri e di esagerazione delle entrate della sua società.

Albero Spezzato della "Bayesian"

La "Bayesian" è stata costruita in Toscana nel 2008 e ristrutturata nel 2020, vantando il più alto albero di una nave a vela in alluminio al mondo, alto 75 metri.

Karsten Boerner, capitano di un'altra nave ancorata a Porticello durante l'incidente, ha riferito al "Corriere della Sera" che forti venti di uragano si erano presentati la notte prima, costringendolo a fare uno sforzo notevole per mantenere la sua nave stabile. Assistendo all'albero della "Bayesian" che oscillava prima di spezzarsi sotto la pressione, Boerner ha condiviso il suo resoconto.

Tempesta Imprevista per l'Equipaggio

Le condizioni meteorologiche anomale accompagnate da tempeste eccezionalmente forti potrebbero aver colto di sorpresa l'equipaggio della "Bayesian". Il metereologo Luca Mercalli ha spiegato che la temperatura dell'acqua in superficie intorno alla Sicilia era di circa 30 gradi Celsius, 3 gradi più alta della media per questa stagione. Mercalli ha ipotizzato che la fonte di energia termica potrebbe potenzialmente portare a tempeste di questa intensità, anche se ha argomentato contro l'attribuzione della tempesta esclusivamente al cambiamento climatico.

Citato da una fonte anonima, il governo britannico ha inviato quattro investigatori in Sicilia per esaminare l'incidente marittimo. Il loro obiettivo principale è scoprire se l'equipaggio della "Bayesian" aveva sufficienti tempo per prepararsi alla tempesta imminente, assicurando la nave in anticipo.

