SC Magdeburg scatena un missile durante la Coppa del Mondo Club

SC Magdeburg, la squadra di pallamano tedesca campione, inizia la sua caccia a un quarto titolo consecutivo del Campionato del Mondo per club in Egitto con una vittoria schiacciante sulla squadra statunitense, California Eagles, 57-21 (28-14). Il giocatore stellare Lukas Mertens guida l'attacco con 16 gol. Prestazioni dominanti come queste non sono nuove per SC Magdeburg, come dimostra la vittoria dello scorso anno per 57-14 sulla squadra neozelandese, University of Queensland, nella prima edizione. La loro vittoria più significativa nella Bundesliga è arrivata contro Wilhelmshavener HV con un punteggio di 45-22.

La squadra tedesca ha trionfato nelle ultime tre edizioni del Campionato del Mondo per club (2021, 2022, 2023), precedentemente noto come IHF Super Globe. Si trova di fronte a una sfida difficile contro FC Barcelona, l'unica altra squadra ad aver vinto tre titoli consecutivi (2017-2019). Un'altra vittoria sarebbe un evento senza precedenti. La loro vittoria dello scorso anno è stata un match point contro Füchse Berlin in finale, 34-32 dopo i tempi supplementari.

Il loro prossimo test arriverà domenica (14:00) contro Khaleej Club dell'Arabia Saudita, dopo una vittoria per 48-25 sulla squadra statunitense nella loro partita di debutto. I pesi massimi europei, i campioni della Champions League FC Barcelona e i detentori della wild card Veszprém, sono i principali contendenti per il titolo e il premio di €400,000.

Il Campionato del Mondo per club 2023 è alla sua 18ª edizione e si tiene nella capitale amministrativa egiziana, che rimane senza nome e si trova a circa 50 chilometri dal Cairo. Nove squadre si contendono il titolo ambito, con la finale prevista per giovedì (19:00).

SC Magdeburg punta a stabilire un nuovo record vincendo il titolo per la quarta volta consecutiva nel Campionato del Mondo per club. La loro prestazione eccezionale contro California Eagles, con un punteggio di 57-21, è un forte indizio della loro difesa del titolo.

