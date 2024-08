- SC Magdeburg attraversa una fase di gruppo delicata nella Coppa del Mondo Club

Lo SC Magdeburg, campioni di handball tedesco, hanno l'opportunità di conquistare il loro primo Campionato Mondiale per Club IHF dal 27 settembre al 3 ottobre nella capitale emergente dell'Egitto. Il sorteggio del girone preliminare ha riservato a Magdeburg due incontri contro i California Eagles (USA) il 28 settembre e il Khaleej Club dell'Arabia Saudita il giorno successivo. È importante sottolineare che Magdeburg ha già battuto il Khaleej Club nelle fasi preliminari nel 2022 e nel 2023, come riportato sul loro sito ufficiale.

La 17ª edizione di questo evento globale si chiamerà Campionato Mondiale per Club. Tutte le partite si svolgeranno nella New Administrative Capital Hall, che può ospitare 7.500 spettatori, nella capitale egiziana sconosciuta. Oltre a Magdeburg, parteciperanno anche FC Barcelona, Veszprém e i padroni di casa dell'Al-Ahly. Le prime fasi si terranno dal 27 al 29 settembre, con le squadre di primo livello del Pot 1, tra cui Magdeburg, che si sfideranno il 28 e il 29 settembre. Le semifinali sono previste per l'1 ottobre. Infine, la finale e la partita per il 3º posto si svolgeranno il 3 ottobre.

Durante le prime fasi del Campionato Mondiale per Club, lo SC Magdeburg, alla ricerca del loro primo titolo, affronterà il California Eagles nel primo turno il 28 settembre. Nonostante le precedenti vittorie contro il Khaleej Club nelle fasi preliminari nel 2022 e nel 2023, il primo turno del 29 settembre vedrà Magdeburg affrontare ancora una volta il Khaleej Club.

