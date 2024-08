- SC Friburgo sul ritorno del Ginter 2-2 contro Firenze

SC Freiburg ha pareggiato 2:2 (0:1/0:2) contro la squadra italiana di Serie A AC Firenze nell'ultima partita amichevole prima dell'inizio della stagione ufficiale. Dopo una festa allo stadio e la presentazione ufficiale della squadra per inaugurare la stagione, la partita si è disputata in tre tempi da 45 minuti di fronte a 33.300 spettatori allo stadio Europa-Park.

La squadra allenata dal nuovo tecnico del SC Freiburg, Julian Schuster, ha avuto più occasioni durante la partita ma è stata in svantaggio sin dalle prime fasi contro la squadra finalista della Conference League per due volte. Moise Kean (10') ha aperto le marcature con un contropiede. Nella ripresa, Rolando Mandragora (72') ha raddoppiato su rigore, assegnato dopo un fallo del capitano del SC, Christian Günter. Michael Gregoritsch (122') ha accorciato le distanze su rigore e Maximilian Philipp (130') ha pareggiato dopo un calcio d'angolo.

Il difensore Matthias Ginter ha fatto il suo primo ritorno in campo dopo l'intervento chirurgico all' Achille, giocando gli ultimi 15 minuti. Il nuovo acquisto Eren Dinkci (problemi addominali), Manuel Gulde (dolori alla schiena), Roland Sallai (gestione del carico) e il medaglia d'argento olimpica francese Kiliann Sildillia erano assenti.

La nuova stagione del Freiburg inizierà sabato prossimo (15:15) con un incontro di Coppa di Germania contro la squadra di terza divisione VfL Osnabrück.

