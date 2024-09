- Sbloccare denaro gratuito dagli ATM, una moda popolare su Tiktok

Pubblicato per la prima volta su ntv.de

I giovani entusiasti faticano a contenere la loro incredulità. Celebrano e saltellano davanti a una filiale della Chase Bank, lanciando in aria alcune banconote da 20 dollari dalle pile che hanno in mano. Vari video che mostrano scene simili sono apparsi su TikTok, piattaforma preferita dai giovani, la scorsa settimana. In questi video, numerosi utenti hanno rivelato di essere riusciti a prelevare decine di migliaia di dollari di "denaro gratuito" dagli sportelli automatici della Chase, apparentemente a causa di un errore.

La tendenza virale o "trucco della vita" si è diffusa su TikTok e altre piattaforme dei social media: gli utenti affermavano di aver scoperto di poter emettere assegni per importi elevati indipendentemente dal loro saldo sul conto. Alla Chase, potevano prelevare una parte di queste somme immaginarie senza alcuna verifica del denaro.

Cosa che i TikTokers ignari non sapevano all'inizio: il trucco del denaro gratuito dagli sportelli automatici funzionava come la classica frode degli assegni, anche se in modo particolarmente affrettato. In pochi giorni, i prelievi sono stati addebitati dai conti - o il tentativo di farlo, ma senza trovare fondi sufficienti sui conti interessati. In molti casi, i conti sono stati apparentemente bloccati, secondo i media degli Stati Uniti.

Metodo di pagamento sconcertante per i giovani

Tuttavia, i supposti astuti "truccatori della vita" che avevano già speso gran parte del denaro prelevato si sono trovati non solo di fronte a un'enorme quantità di debiti, ma anche a severe multe. L'emissione e la circolazione di assegni scoperti è frode, e con importi che arrivano a decine di migliaia di dollari, è un reato federale. Ciò significa che l'FBI sta indagando.

Queste indagini saranno probabilmente agevolate in molti casi a causa del comportamento incredibilmente ingenuo dei giovani colpevoli. Molti hanno utilizzato non solo il loro conto e il loro libretto degli assegni, ma hanno anche orgogliosamente pubblicato video di loro stessi e del loro presunto bottino sui social network. Quasi tutti questi video sono stati ora rimossi da TikTok e altre piattaforme.

Meraviglia per l'ingenuità degli utenti di TikTok

Il numero di coloro che hanno preso parte alla truffa rimane ignoto. La banca interessata, Chase, ha dichiarato che tutti i tentativi di frode vengono monitorati e i casi gravi vengono segnalati all'FBI. I commentatori sui social network e sui media degli Stati Uniti hanno espresso meraviglia per l'ingenuità degli utenti di TikTok, che apparentemente non capivano che i pagamenti con assegni, sebbene possano essere ritardati, verranno sempre detratti.

Il giornalista finanziario Felix Salmon del portale delle notizie Axos, however, ha osservato che sarebbe più sensato abolire del tutto gli assegni cartacei che cercare di spiegare questo metodo di pagamento obsoleto e difficilmente rintracciabile ai giovani. In entrambi gli Stati Uniti e in Germania, gli assegni vengono utilizzati sempre meno frequentemente. Secondo la Banca federale, i pagamenti con assegni ora rappresentano meno dello 0,01 percento delle transazioni di pagamento.

Nonostante la confusione e il presunto vantaggio, gli utenti di TikTok che hanno partecipato a questo schema potrebbero affrontare severe conseguenze. Auguri a loro mentre navigano nel processo legale e nelle eventuali multe.

La scoperta inaspettata della frode degli assegni come risultato di questa tendenza virale ha evidenziato la necessità di alfabetizzazione finanziaria, soprattutto tra le giovani generazioni. È un peccato che un metodo di pagamento semplice e obsoleto come gli assegni continui a causare confusione, portando a frodi involontarie.

Leggi anche: