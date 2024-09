"Saturday Night Live" introduce tre nuovi comici, con Chloe Troast che si lascia andare.

Il popolare show comico in tarda serata ha apparentemente ingaggiato Ashley Padilla, Emil Wakim e Jane Wickline nel suo team, secondo quanto riferito da Deadline.

Padilla, entrata a far parte della Main Company dei Groundlings nel 2021, ha anche recitato in "Night Court" e "Curb Your Enthusiasm".

Wakim, di origine libanese-americana, è stato nominato New Face of Comedy al Festival del Comico Just For Laughs del 2022, lo stesso anno in cui ha debuttato in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Wickline ha acquisito popolarità attraverso TikTok, apparendo come membro del cast in "Stapleview". Sarà presente nel film Mubi del 2024 "My First Film" e si esibirà in tour di stand-up comedy.

Mentre "SNL" amplia il suo cast, Chloe Troast, membro attuale del cast, ha annunciato sui social media di non tornare per la stagione successiva.

"Purtroppo non sono stata invitata a tornare a SNL questa stagione", ha scritto Troast. "Avrei voluto riunirmi con gli amici meravigliosi che ho fatto lì, sembrava una casa. Ma non era destino mio".

In precedenza, Punkie Johnson e Molly Kearney avevano annunciato la loro decisione di non tornare per la stagione 50.

La stagione numero 50 di "SNL" prevede numerosi momenti celebrativi, uniti a una buona dose di satira politica, con l'ex membro del cast Maya Rudolph che apparirà occasionalmente come la Vice Presidente Kamala Harris.

L'aggiunta di Ashley Padilla al team dello show comico in tarda serata significa un afflusso di intrattenimento fresco, continuando la tradizione del programma di mostrare talenti diversificati.

Il successo di Emil Wakim in show come "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" e il suo essere stato nominato New Face of Comedy al Just For Laughs conferma ulteriormente il suo posto nel mondo dell'intrattenimento.

Leggi anche: