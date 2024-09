'Saturday Night Live' ha iniziato la sua cinquantesima stagione con un'apertura fredda di alto profilo a tema politico.

Maya Rudolph, tornata nel ruolo di Harris, ha riso dicendo che la sua campagna non era molto diversa dall'anthem estivo di Sabrina Carpenter "Espresso" - "le lyrics potrebbero essere ambigue, ma l'energia è innegabile."

Rudolph ha condiviso il palco con tre ospiti di rilievo, Jim Gaffigan nel ruolo del candidato alla vicepresidenza di Harris Tim Walz, Andy Samberg nel ruolo del suo marito Doug Emhoff, e Dana Carvey nel ruolo del Presidente Joe Biden.

Gaffigan, nel ruolo di Walz, ha sottolineato l'umile infanzia di Walz in Minnesota, scherzando a un certo punto, "Questa suite è di Costco. È un marchio Kirkland. Fanno cibo per animali fantastico."

Samberg ha suscitato risate con battute come, "Sono orgoglioso di unirmi alla illustre lista di primi coniugi - signore e signori, ma soprattutto signore."

Nel frattempo, durante l'altra metà dello sketch, James Austin Johnson è tornato nel ruolo di Trump, che stava parlando alla sua stessa manifestazione. Il suo pubblico ha gradualmente iniziato a diminuire mentre si avventurava nel suo terzo ora di discorsi.

Prima di presentare il suo candidato alla vicepresidenza, Johnson nel ruolo di Trump ha fatto una battuta, "La gente dice che è una brutta scelta e in molti modi, lo è."

Il membro del cast Bowen Yang è poi entrato, interpretando il Sen. JD Vance.

"Solo questo pomeriggio, Trump mi ha detto, 'JD, sei come un figlio per me, perché non mi piaci e sono bloccato con te'", ha imitato Vance Bowen.

La prima stagione è stata ospitata da Jean Smart, con Jelly Roll come ospite musicale.

