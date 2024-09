"Saturday Night Live" afferra orche enigmatiche, raggiunge risultati, consigli per una sana alimentazione:

Non significa che la tua dieta debba essere noiosa o restrittiva se vuoi renderla più interessante. Se stai cercando di aggiungere un po' di pepe alle tue pietanze, un'autrice di libri di cucina svela i suoi sette segreti semplici per abbracciare lo stile di vita mediterraneo.

Ecco cosa potrebbe esserti sfuggito mentre eri impegnato nella tua giornata frenetica:

5 PM Things

1️⃣ Orca misteriose: Gli studiosi si immergono nell'affascinante mondo delle orche, registrando le loro tecniche di caccia e abitudini alimentari. Una scoperta intrigante: sono creature altamente comunitarie.

2️⃣ Passeggiata sulla passerella: Una casa di moda è stata applaudita per la sua inclusività nell'offrire taglie per una miriade di tipi di corpo. Tuttavia, alcuni sono preoccupati per l'aumento di popolarità di farmaci come Ozempic e Wegovy che potrebbero mettere a rischio i progressi nel settore.

3️⃣ Twist artistico: Una mostra d'arte moderna a Los Angeles mette in evidenza il lavoro giocoso dell'artista venezuelana Magdalena Suarez Frimkess. Scopri perché questa vivace 95enne fa il diavolo a quattro con Topolino.

4️⃣ Traguardo potente: La maggior parte delle serie televisive dura solo una o due stagioni, quindi è difficile credere che "Saturday Night Live" stia celebrando il suo 50° anniversario. Ancora più strabiliante è il fatto che queste serie televisive abbiano avuto storie durature.

5️⃣ ‘Valle nascosta’: Per raggiungere questo luogo isolato sulla costa mediterranea, i viaggiatori devono attraversare acque gelide per trovare una cascata segreta. La vista mozzafiato è stata scolpita da potenti forze geologiche.

La lista dei preferiti

📺 Addio emotivo: Hoda Kotb, uno dei volti più noti di NBC, ha annunciato che lascerà il "Today Show" all'inizio del 2023.

Titoli principali

• Florida allagata: Le aree costiere della Florida sono già sommerse mentre l'uragano Helene si avvicina alla terraferma• Il sindaco di New York Eric Adams indagato: Eric Adams affronta cinque accuse federali di corruzione pubblica• Newsmax e Smartmatic raggiungono un accordo: La causa per diffamazione tra Newsmax e Smartmatic verrà archiviata poco prima del processo

In viaggio

✈️ Cambio di posto: Southwest Airlines ha rivelato i suoi piani per eliminare la prenotazione dei posti a sedere sugli aerei e introdurre aggiornamenti della classe premium.

Guarda qui

🚛 Genio al lavoro: Le immagini cristalline dei camion, create da Andrew Holmes, sono così dettagliate che quasi si può sentire il rombo dei motori e l'odore del diesel. Ma sono disegni a matita, accuratamente realizzati in 500 ore.

Parola dall'Italia

🇮🹉 Svolta inaspettata: Dopo il pensionamento, una donna dell'Indiana e suo marito si aspettavano di trasferirsi in Italia. Le cose non sono andate come previsto.

Momento del puzzle

📬 Aumento delle tariffe postali: Il servizio postale degli Stati Uniti intende aumentare il prezzo dei francobolli di cinque volte nei prossimi tre anni. Quanto costa attualmente un francobollo di prima classe?A. 50 centB. 58 centC. 63 centD. 73 cent⬇️ Scorri verso il basso per la soluzione.

Luci sullo sport

🏀 Corrida fenomenale: La stagione da rookie di Caitlin Clark è giunta al termine quando il Connecticut Sun ha sconfitto l'Indiana Fever ai play-off WNBA.

Energia positiva

🐼 Ci piace concludere su una nota positiva: Hong Kong ha accolto due panda giganti dalla Cina, un regalo per la loro città. An An e Ke Ke rimarranno in quarantena per 30 giorni prima di essere presentati al pubblico.

Saluti

🧠 Risposta al quiz: Il francobollo della posta prioritaria costa 73 cent oggi. Metti alla prova le tue conoscenze con il quiz quotidiano di CNN nel prossimo newsletter di 5 PM Things.📧 Immergiti in tutte le newsletter di CNN.

5 PM Things è curato da CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

