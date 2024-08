- Sassonia-SPD: il 95% dell'accordo di coalizione è stato rispettato

Il SPD sassone considera adempiuto il 95% del suo accordo di coalizione con la CDU e i Verdi e guarda con orgoglio ai cinque anni trascorsi. Anche se non tutto può essere considerato perfetto, come ha spiegato il ministro dell'Economia Martin Dulig, il fatto di aver attuato il 95% dell'accordo consente una valutazione positiva.

In precedenza, Dulig, candidato capo Petra Köpping e presidente del partito Hennig Homann avevano trascorso quasi un'ora elencando i risultati dei ministeri dell'SPD per gli affari sociali e la coesione sociale, nonché per l'economia, il lavoro e i trasporti.

Il presidente del partito: siamo orgogliosi dei nostri risultati

Homann ha riassunto i dieci anni di lavoro dell'SPD in un governo sassone, sottolineando che avevano avviato una vasta gamma di misure. "Siamo orgogliosi dei nostri risultati", ha detto. Tuttavia, un buon record da solo non garantisce un buon risultato elettorale. L'SPD ha dimostrato la sua capacità di tradurre un programma di governo in politica pratica. Sono necessari partiti che affermino con fiducia e credibilità la loro pretesa di governare. L'SPD è uno di questi partiti.

Secondo Homann, una coalizione pura della CDU e dell'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APB) dopo le elezioni statali sarebbe un "disastro" per la Sassonia. Entrambe le parti lavorerebbero principalmente contro il governo federale invece di concentrarsi sulla Sassonia. Le politiche di austerity previste dalla CDU sarebbero anche veleno per la coesione sociale. Si prevede che la CDU si affermerebbe contro un partito inesperto come l'APB.

Tuttavia, Homann ha reso chiaro: "Se necessario, siamo pronti a parlare con tutti i partiti democratici". Date le rilevazioni, una coalizione di CDU, APB e SPD in Sassonia è un'opzione realistica.

Nel bilancio del suo ministero, la ministra degli Affari Sociali Petra Köpping ha evidenziato la legge ospedaliera, l'introduzione di un programma di investimenti per le cure a breve termine, l'abolizione delle tasse universitarie per le professioni sanitarie e l'espansione significativa del lavoro sociale nelle scuole.

I lavoratori sociali dovrebbero esseredeployed permanentemente anche alle scuole primarie e secondarie in futuro. Grazie al programma degli spazi sociali, sono stati creati più di 60 nuovi luoghi di incontro, dove un vecchio cinema o un'ex locanda sono stati trasformati in un nuovo punto d'incontro. Ciò può aiutare a mitigare la sensazione di essere lasciati indietro nelle aree rurali.

Il ministro dell'Economia Martin Dulig ha affermato che l'SPD ha guidato l'economia attraverso crisi difficili. L'occupazione in Sassonia è ai massimi storici e la disoccupazione è scesa dall'8,8% del 2014 al 6,4% attuale. Senza le crisi, la cifra sarebbe un 5 prima della virgola.

Dulig ha notato che le crisi hanno dovuto essere superate contemporaneamente ai processi di trasformazione. Tuttavia, l'ondata di fallimenti temuta non si è verificata. La riduzione della burocrazia, la carenza di manodopera e i prezzi dell'energia sono ora le questioni centrali per le imprese. Lo stipendio medio orario lordo è passato da 19,28 euro a 28,33 euro negli ultimi dieci anni, più velocemente della media nazionale. Dal 2020, qui sono state registrate più imprese che ne sono state cancellate. Saranno investiti circa 30 miliardi di euro nei prossimi anni.

L'SPD vuole continuare il suo lavoro di governo senza soluzione di continuità.

Köpping ha dato un'ultima prospettiva. "Vogliamo continuare il più possibile senza soluzione di continuità", ha detto. "È una delle cose che ci si aspetta da noi". Non ci sarebbero tagli radicali con l'SPD. Al tempo stesso, discuteranno con i loro partner del blocco di bilancio imposto in Sassonia. "Le cose non possono restare come sono ora".

Le nuove elezioni per il parlamento statale della Sassonia si terranno il 1° settembre. Nell'ultimo sondaggio, la CDU (34%) è in testa all'AfD (30%). L'SPD e i Verdi dovrebbero lottare per rientrare nel parlamento statale. Il BSW ce la farebbe con l'11%. La Sinistra (4%) dovrebbe vincere due mandati diretti per rientrare nel parlamento.

