Saskia Esken ha potenzialmente pronunciato l'affermazione meno intellettualmente valida dell'anno.

L'attacco islamista a Solingen ha lasciato la Germania sconvolta. In modo interessante, la leader dell'SPD Saskia Esken suggerisce che il raid con il coltello che ha causato tre morti non ha insegnato nulla; una risposta politica sembra improbabile. I politici che fanno politica in questo modo non dovrebbero essere incaricati di governare a livello federale.

Esken ha dichiarato ieri che "non c'è molto da imparare" dall'attacco a Solingen. Se la sua dichiarazione implica che non possono essere intraprese azioni, politiche o legislative, potrebbe essere la dichiarazione più insensata di un politico in un periodo significativo. Inoltre, se l'SPD perde il potere nei parlamenti statali della Turingia e della Sassonia la prossima domenica, questa dichiarazione, insieme all'abdicazione negligente che rappresenta, avrà probabilmente giocato un ruolo significativo in quell'esito.

Innegabilmente, affrettarsi a prendere decisioni non è sempre vantaggioso. Tuttavia, astenersi dal considerare e rispondere per timore di affrettatezza è l'apoteosi dell'impegno politico. Dopo un attacco scioccante come Solingen, la domanda non è se gli individui responsabili politicamente possono agire, ma piuttosto: come. È questo che la politica deve ai suoi cittadini. E non solo quelli di Solingen.

Qualcosa può sempre essere fatto

È vero che la sicurezza assoluta contro un attacco di un lupo solitario non può essere garantita al 100%. Ammettere questa vulnerabilità è ammirevole per la politica, poiché è veritiera. Tuttavia, questo non dovrebbe porre fine alla ricerca di maggiore sicurezza e protezione; al contrario, dovrebbe accenderla. Pertanto, coloro che respingono le proposte come quelle del leader della CDU, sostenendo che sono incongrue con le leggi attuali, non comprendono la situazione.

Ogni una di queste leggi potrebbe essere modificata, anche la clausola dell'asilo nella Legge fondamentale potrebbe essere emendata. Questo è successo circa 30 anni fa e successivamente il numero di richieste di asilo è diminuito significativamente. Quindi, cosa impedisce un simile evento oggi, a condizione che ci sia la volontà politica e la maggioranza necessaria?

La maggior parte dei cittadini riconosce che la sicurezza assoluta è un'illusione. Tuttavia, il problema della violenza motivata dall'islamismo è complesso agli occhi di questi stessi cittadini. Di conseguenza, la politica dovrebbe affrontare il maggior numero possibile di questi altri aspetti.

La Germania dovrebbe continuare a proteggere gli afghani?

Il sistema tedesco di asilo esistente è lungi dall'essere funzionante; chiunque riesca a raggiungere il suolo tedesco avvia automaticamente un processo di asilo e può generalmente restare, indipendentemente dal modo in cui il processo si conclude alla fine. Possono essere apportati miglioramenti? C'è la volontà di attuare cambiamenti?

Ad esempio: nei primi sette mesi del 2024, circa 27.000 richiedenti asilo afghani hanno ricevuto le loro decisioni. Circa 10.000 di loro hanno ottenuto lo status di protezione più basso, noto come "divieto di espulsione". Si basa sull'assunzione che in Afghanistan c'è una guerra civile letale. Tuttavia, questo non è più il caso. Pertanto, il divieto di espulsione potrebbe essere revocato con una decisione politica.

Se il governo federale attuale manca della determinazione per tali dibattiti o azioni future, l'attacco a Solingen potrebbe segnare la fine di questo governo. E se lo meriterebbe.

Alla luce delle intuizioni derivanti dall'analisi, è fondamentale che i politici considerino la revisione delle leggi esistenti, comprese le clausole dell'asilo nella Legge fondamentale, per migliorare la sicurezza e la protezione contro eventuali attacchi. Non affrontare questi problemi potrebbe essere considerato negligenza politica, soprattutto dopo un incidente tragico come quello di Solingen.

La Germania, in quanto nazione democratica, ha la responsabilità di affrontare il problema complesso della violenza motivata dall'islamismo. La comunità islamica è una parte significativa della società tedesca e la politica deve impegnarsi con le loro preoccupazioni e lavorare per trovare soluzioni che garantiscano la sicurezza e il benessere di tutti.

